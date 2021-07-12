Heeft asogekkie Marijke de Jong een dubbele agenda?

Daar zit hij weer, eigenlijk de meest domme wappie die er rondloopt, nou ja, loopt, Jake Abe of Jack Abercrombie is vooral een lui wezen die samen met zijn vrouw hele dagen op internet hangt. Nee, er zit weinig actie in, zelfs demonstreren is teveel moeite voor hem. Jack/Jake blijft lekker uitgezakt op zijn stoel al rokend hangen en kotst de meest grote onzin de wereld in. Eén keer hebben we hem in actie gezien, dat was toen hij zijn agressieve lusten botvierde op zijn pc.

Een heuse luie complotgek.

Natuurlijk heeft Jack/Jake ook naar de livedinges zitten kijken van wietoliedealer Chrisje en wimpertroela Mita. En hij heeft er natuurlijk weer geen goed woord voor over, want Jack/Jake weet alles beter.

Jack/Jake weet te vertellen dat asogekkie Marijke de Jong een dubbele agenda heeft en dat ze allang bij hem op de block staat.

Dat Jack/Jake niet goed heeft opgelet blijkt uit zijn relaas waarin hij het gek vindt dat 'een dooie' commentaar geeft bij Chrisje.



Nog één keer dan Jack/Jake, dombo.

Albert van Egdom leeft dus die kan reageren en Albertus van Egdom is overleden dus weinig kans dat je hem nog in de reactiepanelen ziet.

Domme luie sukkel.