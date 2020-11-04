Ebola, szaleni naukowcy i działania administracji Obamy.

W niniejszym materiale David Knight i Alex Jones przedstawiają kontekst obecnych wydarzeń wokół epidemii ebola. Szaleni naukowcy tacy jak Eric Pianka, czy Paul Erhlich od dawna chcą masowej depopulacji, i podobnie jak główny doradca Obamy J.P. Holdren chcą zredukować populację w skali całego świata. Ruch ten jest silnie wspierany przez główne elity świata zachodniego takie jak np Karol, Książę Walii czy jego ojca Filipa, który określił ludzkość jako "plagę". W międzyczasie powstały różne egzotyczne filozofie takie jak np teoria Gai które, stworzyły podstawy filozoficzne przemawiające za redukcją populacji dla ratowania świata i które pchają wielu ku realizacji tego celu…