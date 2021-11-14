Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Πώς σώζεται ο αμαρτωλός (Μέρος Β΄)

"Ἄν ἀπό τή φύση του τό ἀγαθό ἑνοποιεῖ καί συγκρατεῖ τά διαιρεμένα, εἶναι φανερό ὅτι τό κακό διαιρεῖ καί καταστρέφει τά ἑνωμένα."(Ὅσιος Μάξιμος ὁμολογητής)



Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», τήν Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Πῶς σώζεται ὁ ἁμαρτωλός;».



Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».