5G – Mikrowelle als Waffen – Teil 2 - Dr. Reiner Fuellmich and Barrie Trower

In der zweiten Folge von ICIC mit dem Titel "5G – Mikrowellen als Waffe" setzt Dr. Reiner Fuellmich das enthüllende Gespräch mit Barrie Trower, ehemaliger Berufssoldat bei der Royal Navy und Geheimdienstmitarbeiter beim MI5 und MI6 und einer der bekanntesten Experten im Bereich der Mikrowellenstrahlung und Frequenzen fort. Sie dringen in tiefere, der gutgläubigen und ahnungslosen Öffentlichkeit verborgene Bereiche der Verwendungsmöglichkeiten von Mikrowellen, Frequenzen, 5G sowie biologischen und chemischen Waffen ein.

Wissenschaftler Barrie Trower, der auch als Hochschullehrer arbeitete, offenbart anhand von Dokumenten und gesammelten Daten eine düstere und verstörende Welt hinter den globalen Regierungsfassaden, in der Mind-Control, abscheuliche Menschenexperimente, Geo-Engineering, Wettermanipulation und der gefährliche Missbrauch von HAARP bereits schon seit Jahrzehnten eine wesentliche Rolle im Weltgeschehen spielen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch Projekte wie "Operation Paperclip" weitergeführt wurden und werden.

Barrie Trower erläutert anhand von Beispielen, wie einfach es für profitgesteuerte und verantwortungslose Personen in Machtpositionen sein kann, ganze Länder und deren Bevölkerung über die Vernichtung von Landwirtschaft, Enteignung, missbräuchliche Migration und den Einsatz von Mikrowellenfrequenzen, 5G oder HAARP zu übernehmen und zu kontrollieren.

Diese perfiden und gefährlichen Machenschaften müssen den Menschen bekannt und bewusst gemacht werden, um sich dagegen zu schützen und zur Wehr zu setzen. Dies ist die Mission des mutigen Whistleblowers Barrie Trower. Dr. Reiner Fuellmich möchte mit ICIC seinen Teil dazu beitragen, um die Verantwortlichen durch eine neutrale Gerichtsbarkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

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