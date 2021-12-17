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Проблемная экономика Сальвадора и их новая официальная валюта - Биткоин.
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21 views • December 17, 2021
В этом видео вы узнаете многое про проблемную экономику Сальвадора и про их новую официальную валюту - Биткоин.
А так же немного заденем тему инфляции и её влияния на экономику стран.
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Приятного просмотра.
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А так же немного заденем тему инфляции и её влияния на экономику стран.
Делитесь этим видео с друзьями и близкими. Если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш Канал — впереди много увлекательных и полезных материалов.
Приятного просмотра.
Telegram Канал - «СrурtоСurrеnсуWоrld»
Ссылка для подписки на канал:
https://t.me/joinchat/ZjL24faUUlozNjA0
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