Lighting up the lighter of the Saints, 38th dialogue synaxis: Magic in the modern world (30.09.2024)

Lighting up the lighter of the Saints, 38th spiritual dialogue synaxis: Magic in the modern world (30.09.2024).





The 38th Spiritual Dialogue Synaxis with Metropolitan Neophytos of Morfou took place on September 30, 2024 at the church of Theotokos in Akaki - Morfou.





***





Επίσημη ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου: https://immorfou.org.cy





Official site of Holy Metropolis of Morfou: https://immorfou.org.cy





Официальная интернет-страница Митрополии Морфу: https://immorfou.org.cy





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένες και υποτιτλισμένες ομιλίες του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου στα αγγλικά, ρωσικά και σε άλλες γλώσσες. Η σελίδα στην οποία θα βρείτε τις ομιλίες είναι η εξής: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...





NOTE: In our website you can find translated and subtitled homilies of Morfou Neophytos in English, Russian and other languages. Link: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...





ПРИМЕЧАНИЕ: На нашей интернет-странице вы можете найти выступления (проповеди) Митрополита Морфу Неофита, переведенные на английский, русский и иные языки, а также содержащие субтитры на означенных языках. Страница, на которой вы найдете выступления (проповеди), является следующей: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...