TKTV - Präsent / Präsenz - Wort zum Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

Die Gegenwart ist präsent und ist das einzige Reale. Die beiden unbedeutensten Tage im Leben ist morgen und gestern.

Man kann die Vergangenheit nicht ändern, und die Zukunft ist noch nicht passiert. Darum ist die Gegenwart präsent, ein Geschenk.





TIMESTAMP / ZEITSTEMPEL

00:00:00 Einleitung

00:02:23 Etymologie Deutsch

00:09:41 Etymologie im Vergleich

00:41:26 Thesaurus

00:43:01 Diskurs & Überlegungen

00:47:07 D & Ü - Rechte & Pflichten

01:17:23 D & Ü - präsent sein (mindfullness)

01:30:36 Im Brockhaus

01:33:35 Schlusswort