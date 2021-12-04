Alex JONES: «Οι 10 προβλέψεις για την Όμικρον, είναι μέρος του παγκόσμιου σχεδίου κατάληψης»

Το ιδιοφυές σε αυτή την αφήγηση είναι ότι δεν απαιτείται καμία απόδειξη. Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να δει πραγματικά μια "παραλλαγή" - και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένα δείγματα ιού του όμικρον πουθενά στον κόσμο για επιβεβαιώσεις εργαστηριακών δοκιμών - μια συντονισμένη εκστρατεία υστερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης απλώς εμφυτεύει στην ανθρώπινη συνείδηση με ψευδαίσθηση της omicron, συνοδευόμενη από ακραίο φόβο.Μέχρι σήμερα, κανείς στην Αμερική δεν έχει διαγνωστεί με την παραλλαγή και κανείς δεν έχει πεθάνει από αυτήν πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, χάρη στη δημοσιογραφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης-τρομοκρατία, η μισή Αμερική τρελαίνεται τώρα για κάτι που μάλλον δεν υπάρχει καθόλου. Η «Omicron» είναι σχεδόν σίγουρα μια συντονισμένη εκτέλεση.Ο Alex Jones εξηγεί πώς ο Covid-19 είναι ένα τεχνητά δημιουργημένο βιολογικό όπλο που έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνεται σταδιακά εναντίον της ανθρωπότητας, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της κοινωνίας και τον αποπληθυσμό κατά 90%.Ωστόσο, από το πουθενά, τα μέσα ενημέρωσης κατάφεραν να κάνουν τον πληθυσμό να χάσει τα μυαλά του αφού αναφέρουν τη λέξη «μετάλλαξη». Αν και τυχαίες μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό συμβαίνουν κυριολεκτικά εκατομμύρια φορές την ημέρα στο σώμα κάθε ανθρώπου, ξαφνικά οι «μεταλλάξεις» είναι ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί κανείς, σύμφωνα με τα ΜΜΕ. Γι' αυτό ονομάζει την όμικρον «scariant» (τρομακτικό), όχι «παραλλαγή».Τα τελευταία δύο χρόνια, οι παγκοσμιοποιητές επιβεβαίωσαν ότι ο ΦΟΒΟΣ, και όχι η «επιστήμη», είναι ο απόλυτος μηχανισμός ελέγχου της ανθρωπότηταςΘυμάστε όταν το 2020 μας είπαν ότι αν μόνο το 60-70% της χώρας συμφωνούσε να κάνει δύο ενέσεις, όλα θα επέστρεφαν στο φυσιολογικό και ο Covid θα είχε τελειώσει; Ήταν όλα ένα υπολογισμένο ψέμα από την αρχή.Το ψέμα υποσχόταν ελευθερία αν οι άνθρωποι απλώς υπάκουαν, αλλά αυτό που πρόσφερε ήταν τυραννία και φόβος ... σε συνδυασμό με ατελείωτη υπακοή στη συμμόρφωση με τα εμβόλια που επιβάλλει η κυβέρνηση.Αυτό που το 2020 και το 2021 έχουν πλέον καταδείξει πλήρως οι παγκοσμιοποιητές είναι ότι ο φόβος είναι το απόλυτο όπλο τους κατά της ανθρωπότητας. Μέσω της χρήσης συντονισμένου φόβου, μπορούν να πείσουν περίπου το μισό πληθυσμό του πλανήτη να λάβει θανατηφόρες ενέσεις γονιδιακής θεραπείας με πρωτεΐνες ακίδας που θα τον σκοτώσουν με την πάροδο του χρόνου. Βολικά, όλοι αυτοί οι θάνατοι μπορούν να αποδοθούν σε κάτι άλλο - όπως ο καρκίνος - αποφεύγοντας έτσι κάθε ευθύνη να επικεντρωθεί στα εμβόλια.Παρεμπιπτόντως, γιατί υπάρχει ήδη 29πλάσια αύξηση των θνησιγενών γεννήσεων; Όπως γράφει ο Steve Kirsch στο Substack.com:«There is a 29X increase in the rate of stillborn babies in Waterloo, Ontario that started after vaccination program rolled out. All the mothers of the stillborn babies were vaccinated.»«Υπάρχει μια αύξηση 29 φορές του ποσοστού θνησιγένειας στο Waterloo, Οντάριο η οποία ξεκίνησε μετά την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού. Όλες οι μητέρες των νεκρών μωρών εμβολιάστηκαν...»«Yes, this is a big deal. But nobody is listening. Cardiac risk could go up 1,000X after vaccination and it wouldn’t matter. Nobody is listening. This article is proof of that.»«Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά κανείς δεν ακούει. Ο καρδιακός κίνδυνος θα μπορούσε να αυξηθεί 1.000 φορές μετά τον εμβολιασμό και δεν θα είχε σημασία. Κανείς δεν ακούει».Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι ψυχολόγοι, όταν ο φόβος συνδυάζεται με την αισθητηριακή υπερφόρτωση (δηλαδή, πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές φήμες, αντικρουόμενες αναφορές κ.λπ.), οι άνθρωποι επιλέγουν φυσικά οτιδήποτε μοιάζει με εξουσία.Το λογικό τους μυαλό έχει κλείσει τελείως και δεν μπορούν πλέον να ασχοληθούν με την κριτική σκέψη.Από τη στιγμή που τους έχει χτυπήσει επαρκώς ο ανελέητος φόβος, οι κυβερνήσεις του κόσμου τους παρασύρουν σε κέντρα εμβολιασμού για τις υπάκουες ενέσεις αποπληθυσμού.Με μια κομμένη σελίδα κατευθείαν από το πείραμα της φυλακής του Στάνφορντ, μεταμορφώνουν επίσης τους υπάκουους παραλήπτες vax σε «δεσμοφύλακες» / εκτελεστές της κοινωνίας που απαιτούν σε όλους τους άλλους να τους εγχυθεί το ίδιο σκεύασμα… ή οτιδήποτε άλλο.Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί εμβολιασμένοι άνθρωποι έχουν μετατραπεί σε εξαγριωμένους τρελούς που προσπαθούν να επιβάλουν τις θανατηφόρες ενέσεις τους σε όλους τους γύρω τους. (ή ίσως, τα prions των εμβολίων τρώνε και τον εγκέφαλό τους, προκαλώντας επιθετικές αλλαγές προσωπικότητας...)Δέκα προβλέψεις για το πώς θα εκμεταλλευτούν τρομοκρατικές κυβερνήσεις την υστερία του Omicron για να επιταχύνουν τη δολοφονική γενοκτονία τους κατά της ανθρωπότητας........