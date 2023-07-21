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⚡BREAKING NEWS CANADAS GOVERNMENT ADMITS PREPARING FOR NUCLEAR WAR, NEW 'Continuity' Plan
High Hopes
High Hopes
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193 views • July 21, 2023

Canadian Prepper


Jul 20, 2023


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   • How to Survive wi... https://www.youtube.com/watch?v=ftSamH-BXCk&t=0s


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Mirrored from https://www.youtube.com/watch?v=5eEthNDMMls

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