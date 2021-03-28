Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Ζούμε σε μια Νέα Διαβολική Εποχή υγειονομικής τυραννίας. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ!





Από την στιγμή που…



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να βγεις έξω από το σπίτι σου πρέπει να φορέσεις μάσκα και να στείλεις sms,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να μπορέσεις να αγοράσεις και να πουλήσεις πρέπει να είσαι μασκοφορεμένος σαν να είναι η μάσκα το χάραγμα του Αντιχρίστου,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να μετακινηθείς από τον ένα νομό στον άλλον, πρέπει να επιδείξεις νομιμοποιητικό έγγραφο,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να συμμετέχεις σε θεία λειτουργία, πρέπει να μεταμορφωθείς σε καρνάβαλο και να βρεις την πόρτα του ναού ξεκλείδωτη,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να πας στην δουλειά σου πρέπει να έχεις υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ δεν επιτρέπεται να κάθεσαι σε παγκάκια ούτε καν μόνος σου για να ξαποστάσεις,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ δεν δικαιούσαι να θάψεις τους νεκρούς σου με την παρουσία όλων των αγαπημένων συγγενών και φίλων,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, αν αρρωστήσεις, φοβάσαι να πας σε νοσοκομείο, γιατί μπορεί να μη βγεις ποτέ ζωντανός από αυτό,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, για να λήξει η αιχμαλωσία σου, που την βάφτισαν παραπλανητικά λοκντάουν, πρέπει να εμβολιασθείς μαζί με όλους τους άλλους,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ δεν μπορείς να συγκεντρώνεσαι με φίλους, γνωστούς ή και αγνώστους, για να διασκεδάσετε σε κάποιο σπίτι ή για να διαμαρτυρηθείτε σε κάποιον δρόμο,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ τα ΜΜΕ χρηματοδοτούνται από το κράτος για να προωθούν την καμπάνια της πανδημίας σαν να είναι η υγεία διαφημιστικό προϊόν,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ καταργήθηκαν οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας (βλ. π.χ. κάλαντα και παρελάσεις),



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ δεν δικαιούσαι να έχεις αντίθετη άποψη για όσα πρωτάκουστα συμβαίνουν,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ, αν τολμήσεις να διατυπώσεις την διαφορετική σου άποψη, θα σου κολλήσουν την στάμπα του αρνητή, του ψεκασμένου, του συνωμοσιολόγου και τελικώς του εχθρού του λαού,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ οι εξ επαγγέλματος θεματοφύλακες των δικαιωμάτων και της υγείας του ανθρώπου (δικαστές, εισαγγελείς, καθηγητές Νομικής, δικηγόροι και γιατροί) νόσησαν όχι από κορωνοϊό αλλά από αφωνία,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ όσα πρωτάκουστα συμβαίνουν δεν είναι πρωτάκουστα, γιατί υπάρχουν σε βιβλία και ταινίες του μακρινού ή πρόσφατου παρελθόντος,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ έχει αναποδογυρίσει ο κόσμος όλος και οι λέξεις απέκτησαν την ακριβώς αντίθετη σημασία από εκείνη που είχαν την παλιά εποχή,



ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:



Ζούμε σε μια Νέα Διαβολική Εποχή υγειονομικής τυραννίας,



Ζούμε το τέλος του ελεύθερου ανθρώπου,



Τελικώς: Δεν ζούμε αλλά φυτοζωούμε!



ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ η Νέα Εποχή της ανθρώπινης σκλαβιάς έχει ήδη υπερβεί τον ένα χρόνο και οι σκλάβοι όχι μόνο δεν επαναστατούν αλλά έχουν συνηθίσει ή αγαπήσει την σκλαβιά τους,



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ!