Uncanny Truth - Pastor Benjamin Ng (Dubbing Bahasa Indonesia)

Anda tahu, teman-teman. Mengapa iblis sangat membenci Alkitab? Maksud saya, dia tahu, dan inilah alasan mengapa, dia tahu, bahwa itu adalah satu-satunya buku yang benar-benar mengungkapkan Kristus.



Satu-satunya harapan keselamatan manusia, dalam 2 Timotius 3:15, Alkitab berkata: “Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.”



Dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya buku yang memiliki kekuatan untuk mengubah pria atau wanita, Dan memberi mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan, yang berkemenangan di dalam Kristus. Dalam Yohanes 17:17 dikatakan, “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; Firman-Mu adalah kebenaran.”



JADI, BUKU INI, KITAB SUCI YANG MAMPU MEMBUAT KITA BIJAKSANA MENUJU KESELAMATAN. ITU MAMPU MENGUDUSKAN KITA, dan Anda tahu teman-teman, ada orang-orang di luar sana yang memiliki begitu banyak pengetahuan tentang dunia. Mereka memiliki begitu banyak pengetahuan tentang, tentang alam dan sejarah dan semua hal ini, tetapi mereka memiliki begitu sedikit pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Orang-orang saat ini tidak begitu kenal dengan Firman Tuhan.



Banyak orang mengutuk Alkitab, karena itu mengutuk mereka, dan mereka ingin mempertahankan dosa-dosa mereka dan Firman mengutuknya. Jadi mereka membencinya. Mereka meremehkannya. Mereka ingin menjauh darinya. Mereka tidak menyukainya. Dan begitu banyak orang yang tidak mengenal kitab suci, ketidakpedulian mereka tentang kebenaran dalam Alkitab.



Tapi Anda lihat teman-teman, kita melihat dalam kitab suci di Mazmur 119:89, ”Untuk selama-lamanya, ya TUHAN, Firman-Mu tetap teguh di sorga.” Itu Tetap Teguh. Itu Di Dalam Batu. Matius 24:35, Alkitab mengatakan: “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.”



Firman-Mu tetap teguh. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu bahkan sebelum langit dan bumi berlalu.



Yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat ke langit. DAN JIKA MEREKA MASIH ADA, FIRMAN TUHAN MASIH RELEVAN UNTUK SETIAP ORANG DAN KITA MASING-MASING.



Dan hari ini, teman-teman. Saya ingin mendorong Anda. Saya ingin mengajak Anda, untuk mempercayai Tuhan, untuk mempercayai Firman-Nya, untuk mempercayai para Nabi-Nya. 2 Tawarikh 20:20, “Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!"



Saya ingin kamu percaya Tuhan.Saya ingin Anda percaya Firman-Nya. SAYA INGIN ANDA MEMPELAJARI FIRMAN-NYA, BUKAN PENDAPAT MANUSIA.TETAPI UNTUK MEMPELAJARI ALKITAB DAN DIA AKAN MEMBUAT ANDA BERHASIL. Dia akan memberkati Anda.