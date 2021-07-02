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ЛОНДОН ПОДНЯЛСЯ С КОЛЕН – МИЛЛИОННЫЙ МИТИНГ ЗА СВОБОДУ ПРЯМО СЕЙЧАС. СМИ МОЛЧАТ.
Люди вышли на улицы. В Лондоне 26.06.21 прошла массовая акция протеста против масок, вакцин и паспортов COVID-19, за свободу и права человека. По разным оценкам на улицы вышло от 20.000 (данные от СМИ) до 2 миллионов человек (независимые источники). Подобные массовые акции проходят в Лондоне уже не первый раз. Согласно официальным СМИ, люди протестуют против изменений климата (враньё). Либо СМИ выбирают нужные ракурсы, где очень мало людей и пишут об участии всего нескольких тысяч человек. Им важно донести идею, что все это небольшое число "антипрививочников".
Источник: https://t.me/qanonrus "Сегодня в Великобритании проходят демонстрации против ковид-фашизма. В общей сложности 2 млн человек вышли на улицы. Источник: https://t.me/anti_covid21/3948