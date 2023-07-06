Nutriólogo Hugo Robin.- ¡El porqué tus suplementos no funcionan!

Muchos de los suplementos nutricionales que existen en el mercado simplemente no funcionan y esto como consecuencia esparce la idea erronea que lo natural no sirve.

Acompañame en este video en donde te comparto cuales son las 3 principales razones por la cual los suplementos nutricionales no funcionan. Enlace del video mencionado: https://www.youtube.com/watch?v=2O98LYJ1tIQ

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-Hugo Robin