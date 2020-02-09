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DN-journalist: Önskan om eget hemland är att hata andra folkgrupper
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3 views • February 09, 2020
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Ursprungligen publicerad på Nya Dagbladet 24 november 2016.
När Nya Dagbladet ringer för att ta reda på vilka belägg Dagens Nyheter har när de skriver att amerikanen Richard Spencer ”sprider judehat, kvinnohat och hat mot svarta”, menar man att själva tanken på ett hemland för vita är detsamma som hat mot andra folkgrupper.
https://nyadagbladet.se/inrikes/dn-journalist-onskan-om-eget-hemland-ar-att-hata-andra-folkgrupper/
Ursprungligen publicerad på Nya Dagbladet 24 november 2016.
När Nya Dagbladet ringer för att ta reda på vilka belägg Dagens Nyheter har när de skriver att amerikanen Richard Spencer ”sprider judehat, kvinnohat och hat mot svarta”, menar man att själva tanken på ett hemland för vita är detsamma som hat mot andra folkgrupper.
https://nyadagbladet.se/inrikes/dn-journalist-onskan-om-eget-hemland-ar-att-hata-andra-folkgrupper/
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