Здоровый человек — это человек, который живет в гармонии с природой,
использует натуральные лекарства, питается органически выращенной пищей,
занимается самоподготовкой и самозащитой, ценит личную свободу и
децентрализацию. В мире, где большие фармкомпании, правительства и
международные организации лгут и манипулируют общественным мнением,
крайне важно быть информированным и самостоятельно принимать решения о
своем здоровье. Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и
состояние полного благополучия, которое достигается через естественные
методы, такие как натуральные лекарства, здоровое питание, физические
упражнения и духовное развитие.