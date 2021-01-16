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Фильм "Правда о ГМО". Часть 2.2
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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65 views • January 16, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод очередной части фильма “Правда о ГМО” (GMOs Revealed). Авторы фильма проехали тысячи километров, чтобы встретиться с ведущими экспертами в вопросах ГМО, записать их интервью на видео и поделиться этой информацией со зрителями. На протяжении девяти серий вам предстоит встретиться с этими экспертами, которые всё глубже и глубже раскроют заявленную тему, и то, что вы узнаете, поможет вам изменить свою жизнь и жизнь ваших близких.

Сегодня вы увидите 2-й эпизод 2-й серии фильма, в котором выступил самый известный в мире эксперт по ГМО Джеффри Смит. Он является исполнительным директором “Института ответственных технологий” и автором книг “Семена обмана” (Seeds of Deception) и “Генетическая рулетка” (Genetic Roulette), а также автором трех фильмов, в том числе – переведённого на русский язык фильма “Генетическая рулетка: игра на наши жизни”. Также Джеффри принимал участие в проекте “Правда о раке”, и наши зрители могли видеть его в некоторых сериях фильма.

Несмотря на то, что тема ГМО касается науки, что обычно предполагает обилие скучной для многих людей научной или наукообразной терминологии (которая часто нужна просто для запудривания мозгов несведущего обывателя), вам не придётся скучать, слушая Джеффри Смита, поскольку он обладает талантом переводить “язык науки” на обычный и понятный всем человеческий язык. Тем более, слушать его вам придётся в великолепной озвучке Сергея Горина.

Джеффри Смит раскрывает малоизвестные аспекты опасности ГМО и сопутствующих этой технологии компонентов (глифосата и раундапа), а также разоблачает некоторые мифы, которыми кормят нас пропагандисты ГМО. В результате после просмотра вам уже больше невозможно будет навешать на уши псевдонаучной лапши о том, какое “замечательное” будущее человечеству сулят ГМО.

Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Keywords
gmoboris grinblatmedalternativa
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