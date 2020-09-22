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4th BRANCH OF GOVERNMENT - THE CONSTITUTIONAL MILITIA [ The RSB Show 9-15-20 -Vax doubts, Bill Gates FDA, ATTORNEY Tom Renz OHIO Lockdown LAWSUIT constitutionality][ START AT 1:06:24 ]
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31 views • September 22, 2020
THE MILITIA IS THE 4th BRANCH OF GOVERNMENT AND WE ARE NOT GOING TO WAIT FOR THE CORRUPT CRIMINAL DEPARTMENT OF JUSTICE WHILE THE CONSTITUTION IS BEING VIOLATED; AND OUR LIVELIHOODS DESTROYED; AND FALSELY IMPRISONED AND FORCED TO WEAR MASKS.
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS; COUNTY BOARDS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU TYRANTS.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
TRUMP IS NOT A KING AND WE DO HOLD HIM RESPONSIBLE FOR THE ATTACK ON THE U.S. CITIZENS AS HE KNEW AND 1 MONTH BEFORE 19 SEPT 2019 WHEN HE WROTE WARPSPEED E.O. 13887
THE PENTAGON- NIH-FAUCI OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE 7th UN MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON ARRANGED WITH THE U.N. IN THEIR STAGED ATTACK ON THE UNITED STATES OCTOBER 18, 2019
YOU GOVERNORS HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS
BUT YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS
WHEN HOW AND WHERE YOU FIND THESE SENATORS, CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS, MAYORS, AND OTHER EDICT ISSUERS WHO THINK THEY RULE U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it
“ IT “ WOULD BE CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, TYRANTS AND MAYORS – FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS. HARMING OUR JOBS AND BUSINESSES; AND TRYING TO IMPRISON US WITH FAKE MEDICAL PCR TESTS.
THE COMMUNIST DEMOCRATs BLM AND ANTIFA ARE ENEMY COMBATANTS - KILL THEM ON SIGHT BEFORE THEY BURN YOUR TOWN OR CITY.
THE PENTAGON PLANNED ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERANS MEDICAL RECORDS; GULF WAR 1; WHERE EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINES WERE USED ON U.S. SOLDIERS; 500,000 WERE GIVEN A VACCINE FOR A MAN-MADE VIRUS – ANTHRAX; 14,000 DIED AND 100,000 [read: 1/5 th PERMANENTLY INJURED ]
VETERANS WERE CONTAMINATED BY DEPLETED URANIUM IN KUWAIT. THE FBI GATHERED HUNDREDS OF THOUSANDS OF RECORDS; AND HAD THE CIA BLOW THEM UP TO DESTROY THE VETERANS MEDICAL CLAIMS.
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
BILL CLINTON & GEORGE W. BUSH ALLOWED “ ISRAELI ART STUDENTS “ TO PLANT EXPLOSIVES FOR 4 YEARS FROM 1997 – MARCH 2001 IN WTC 1 AND WTC 2.
ISRAELI "ARTIST" BOMBERS HAD ACCESS THE WORLD TRADE CENTER BUILDINGS; FOR 4 YEARS STARTING UNDER BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC https://youtu.be/k_QQsdtn7CA
ON OCTOBER 18, 2019 THE PENTAGON ATTACKED THE U.S. w/ CO-CONSPIRATORS: U.N., W.H.O., NIH, FAUCI AND GATES; NIAID; HHS; CDC; AND FDA.
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR FOLLOW ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
ORGANIZE YOUR USCMRF MILITIAS IN EVERY ONE OF THE 3,300 COUNTIES IN ALL 50 STATES. BACK UP THE BUSINESSES THAT WANT TO OPEN AND ARREST ANY POLICE OR GOVERNMENT OFFICIAL THAT VIOLATES THE U.S. CONSTITUTION. IF THEY RESIST ARREST - KILL THEM. TURN THEIR BODIES OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
REJECT THE MASKS, KEEP BUSINESSES OPEN WITHOUT LIMITATIONS; KILL CHECKPOINTS; PUT DOWN THE TYRANTS – EVEN IF IT MEANS EXECUTING MAYORS AND THE CITY COUNCIL AND COUNTY BOARDS THAT ISSUED MASK EDICTS OR ILLEGAL LOCKDOWN ORDERS; THIS IS CIVIL WAR AND THE U.S. CITIZENS WERE ATTACKED BY THE PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, CDC, HHS AND THE TYRANNICAL TRUMP ADMINISTRATION.
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE AND STAND UP FOR THE ELDERLY BEING MURDERED BY THE STATE GOVERNMENT BEING INCENTIVIZED BY TRUMPS GOVERNMENT PAYING A BOUNTY ON THEIR DEATHS – EVEN CONTRACTING VENTILATORS TO MURDER THE ELDERLY AND THOSE TRAPPED BY THE FAKE PCR TEST.
###
THE MILITIAS ARE THE 4th BRANCH OF GOVERNMENT PATRIOTS - STAND UP TO THIS TYRANNICAL GOVERNMENT AND PROTECT THE U.S. CONSTITUTION
IT IS NOW EVIDENT THAT THE DNA ALTERING RNA VACCINE AND NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING MATERIALS CAN BE ADDED TO ANY VACCINE.
PATRIOTS ARE BANNING ALL VACCINES
PATRIOTS ARE GOING TO WAR WITH TRUMPS WARPSPEED ATTACK ON THE UNITED STATES
PREPARE LADIES AND GENTLEMEN. BUY AR-10s AR-15s 10 MM AND TRAIN YOUR FAMILY TO KILL WARPSPEED NAZI SS STORM TROOPERS. THEY WILL BE BRINGING YOU EXTRA AMMUNITION ON EACH RAID.
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS; COUNTY BOARDS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU TYRANTS.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
TRUMP IS NOT A KING AND WE DO HOLD HIM RESPONSIBLE FOR THE ATTACK ON THE U.S. CITIZENS AS HE KNEW AND 1 MONTH BEFORE 19 SEPT 2019 WHEN HE WROTE WARPSPEED E.O. 13887
THE PENTAGON- NIH-FAUCI OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE 7th UN MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON ARRANGED WITH THE U.N. IN THEIR STAGED ATTACK ON THE UNITED STATES OCTOBER 18, 2019
YOU GOVERNORS HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS
BUT YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS
WHEN HOW AND WHERE YOU FIND THESE SENATORS, CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS, MAYORS, AND OTHER EDICT ISSUERS WHO THINK THEY RULE U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it
“ IT “ WOULD BE CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, TYRANTS AND MAYORS – FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS. HARMING OUR JOBS AND BUSINESSES; AND TRYING TO IMPRISON US WITH FAKE MEDICAL PCR TESTS.
THE COMMUNIST DEMOCRATs BLM AND ANTIFA ARE ENEMY COMBATANTS - KILL THEM ON SIGHT BEFORE THEY BURN YOUR TOWN OR CITY.
THE PENTAGON PLANNED ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERANS MEDICAL RECORDS; GULF WAR 1; WHERE EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINES WERE USED ON U.S. SOLDIERS; 500,000 WERE GIVEN A VACCINE FOR A MAN-MADE VIRUS – ANTHRAX; 14,000 DIED AND 100,000 [read: 1/5 th PERMANENTLY INJURED ]
VETERANS WERE CONTAMINATED BY DEPLETED URANIUM IN KUWAIT. THE FBI GATHERED HUNDREDS OF THOUSANDS OF RECORDS; AND HAD THE CIA BLOW THEM UP TO DESTROY THE VETERANS MEDICAL CLAIMS.
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
BILL CLINTON & GEORGE W. BUSH ALLOWED “ ISRAELI ART STUDENTS “ TO PLANT EXPLOSIVES FOR 4 YEARS FROM 1997 – MARCH 2001 IN WTC 1 AND WTC 2.
ISRAELI "ARTIST" BOMBERS HAD ACCESS THE WORLD TRADE CENTER BUILDINGS; FOR 4 YEARS STARTING UNDER BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC https://youtu.be/k_QQsdtn7CA
ON OCTOBER 18, 2019 THE PENTAGON ATTACKED THE U.S. w/ CO-CONSPIRATORS: U.N., W.H.O., NIH, FAUCI AND GATES; NIAID; HHS; CDC; AND FDA.
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR FOLLOW ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
ORGANIZE YOUR USCMRF MILITIAS IN EVERY ONE OF THE 3,300 COUNTIES IN ALL 50 STATES. BACK UP THE BUSINESSES THAT WANT TO OPEN AND ARREST ANY POLICE OR GOVERNMENT OFFICIAL THAT VIOLATES THE U.S. CONSTITUTION. IF THEY RESIST ARREST - KILL THEM. TURN THEIR BODIES OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
REJECT THE MASKS, KEEP BUSINESSES OPEN WITHOUT LIMITATIONS; KILL CHECKPOINTS; PUT DOWN THE TYRANTS – EVEN IF IT MEANS EXECUTING MAYORS AND THE CITY COUNCIL AND COUNTY BOARDS THAT ISSUED MASK EDICTS OR ILLEGAL LOCKDOWN ORDERS; THIS IS CIVIL WAR AND THE U.S. CITIZENS WERE ATTACKED BY THE PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, CDC, HHS AND THE TYRANNICAL TRUMP ADMINISTRATION.
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE AND STAND UP FOR THE ELDERLY BEING MURDERED BY THE STATE GOVERNMENT BEING INCENTIVIZED BY TRUMPS GOVERNMENT PAYING A BOUNTY ON THEIR DEATHS – EVEN CONTRACTING VENTILATORS TO MURDER THE ELDERLY AND THOSE TRAPPED BY THE FAKE PCR TEST.
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IT IS NOW EVIDENT THAT THE DNA ALTERING RNA VACCINE AND NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING MATERIALS CAN BE ADDED TO ANY VACCINE.
PATRIOTS ARE BANNING ALL VACCINES
PATRIOTS ARE GOING TO WAR WITH TRUMPS WARPSPEED ATTACK ON THE UNITED STATES
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