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'Ιωάννης Μάζης ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ για ελληνοτουρκικά 💥 Τι θα έλεγα στον Μητσοτάκη να πει στον Μπάιντεν για να αποδείξει τις καλές προθέσεις...
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60 views • March 31, 2021
Ο Δρ Ιωάννης Μάζης Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
► Ενώ οι Γάλλοι τηρούν ρήτρα, ότι τα όπλα που δίνουν στην Ελλάδα να μην τα δίνουν στην Τουρκία, οι Γερμανοί δίνουν προκλητικά τα υποβρύχια στην Τουρκία
► Αντιτορπιλικά Arleigh Burke με πυραύλους Tomahawk
► Να συμμαζέψει την Τουρκία και να αποχωρήσει από την Αμμόχωστο
► Να αναγκάσει την Τουρκία να υπογράψει το δίκαιο της Θάλασσας
► Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στον Ουκρανία με ρωσικά άρματα T-72
► Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία στο NATO
► Αμερικανικά και Γαλλικά υποβρύχια στον Εύξεινο Πόντο
► Μυστικές Υπηρεσίες στην περιοχή της Ουκρανίας
► Στις 20 Μαρτίου έγινε ολοήμερη συνάντηση του Προέδρους Βλαντιμιρ Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου στην Βαϊκάλη για την Ουκρανία
► Τι θα ζητήσει η Τουρκία για να παραμείνει στο NATO
► Τα προβλήματα με την Γαλλία φάνηκα στην 25 Μαρτίου 2021
► Ενώ οι Γάλλοι τηρούν ρήτρα, ότι τα όπλα που δίνουν στην Ελλάδα να μην τα δίνουν στην Τουρκία, οι Γερμανοί δίνουν προκλητικά τα υποβρύχια στην Τουρκία
► Αντιτορπιλικά Arleigh Burke με πυραύλους Tomahawk
► Να συμμαζέψει την Τουρκία και να αποχωρήσει από την Αμμόχωστο
► Να αναγκάσει την Τουρκία να υπογράψει το δίκαιο της Θάλασσας
► Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στον Ουκρανία με ρωσικά άρματα T-72
► Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία στο NATO
► Αμερικανικά και Γαλλικά υποβρύχια στον Εύξεινο Πόντο
► Μυστικές Υπηρεσίες στην περιοχή της Ουκρανίας
► Στις 20 Μαρτίου έγινε ολοήμερη συνάντηση του Προέδρους Βλαντιμιρ Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου στην Βαϊκάλη για την Ουκρανία
► Τι θα ζητήσει η Τουρκία για να παραμείνει στο NATO
► Τα προβλήματα με την Γαλλία φάνηκα στην 25 Μαρτίου 2021
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