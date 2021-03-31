'Ιωάννης Μάζης ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ για ελληνοτουρκικά 💥 Τι θα έλεγα στον Μητσοτάκη να πει στον Μπάιντεν για να αποδείξει τις καλές προθέσεις...

Ο Δρ Ιωάννης Μάζης Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

► Ενώ οι Γάλλοι τηρούν ρήτρα, ότι τα όπλα που δίνουν στην Ελλάδα να μην τα δίνουν στην Τουρκία, οι Γερμανοί δίνουν προκλητικά τα υποβρύχια στην Τουρκία

► Αντιτορπιλικά Arleigh Burke με πυραύλους Tomahawk

► Να συμμαζέψει την Τουρκία και να αποχωρήσει από την Αμμόχωστο

► Να αναγκάσει την Τουρκία να υπογράψει το δίκαιο της Θάλασσας

► Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στον Ουκρανία με ρωσικά άρματα T-72

► Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία στο NATO

► Αμερικανικά και Γαλλικά υποβρύχια στον Εύξεινο Πόντο

► Μυστικές Υπηρεσίες στην περιοχή της Ουκρανίας

► Στις 20 Μαρτίου έγινε ολοήμερη συνάντηση του Προέδρους Βλαντιμιρ Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου στην Βαϊκάλη για την Ουκρανία

► Τι θα ζητήσει η Τουρκία για να παραμείνει στο NATO

► Τα προβλήματα με την Γαλλία φάνηκα στην 25 Μαρτίου 2021