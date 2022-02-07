© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
07.02.22. Нас должна спасти лень, хотя это и грех. (Выпуск №236. Часть 2(2))
Follow
1
Share
Report
4690 views • February 04, 2022
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:02 Я был на том свете 2 раза. Я узнал всю правду. Свидетельство о Боге https://www.youtube.com/watch?v=XBDxtM2kkAk
13:43 Я был в преддверии ада! Свидетельство - клиническая смерть https://www.youtube.com/watch?v=VpTEFRv-yGY
32:27 Запущенный бумеранг всё равно когда - нибудь вернётся https://www.youtube.com/watch?v=U-MTFJ8ql4Y
44:07 Первый в Украине приговор за лайк в социальной сети https://www.youtube.com/watch?v=sOUaCc4KKJ0
52:03 Куда подевались три шестёрки из QR-кодов товаров? "По просьбам трудящихся" их убрали? https://www.youtube.com/watch?v=_2n066vh6RE
55:55 Статья. В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение света https://yandex.ru/news/story/VKazakhstane_Kirgizii_i_Uzbekistane_proizoshlo_massovoe_otklyuchenie_sveta--5ae99818f137b12410cee74e752be26c?lang=ru&;from=main_portal&fan=1&stid=geVtdhba1S75TWu3LWSY&t=1643106143&persistent_id=178002761&lr=213&msid=1643106590799475-16451909379765762600-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-795&mlid=1643106143.glob_225.5ae99818&utm_source=morda_yabrotab&utm_medium=topnews_news&win=193
57:07 Не ужасайтесь. От земного к небесному обратитесь https://www.youtube.com/watch?v=zKAkQdVm8f8
01:03:56 Группа Народной Дружины АЗО, защита волонтёров от этно преступников https://www.youtube.com/watch?v=Ka66VGXzqpI
01:09:20 Famous orangutan driving a golf cart (Знаменитый Орангутанг за Рулем Гольф Кара) https://www.youtube.com/watch?v=V6ze-nVh2Bs
Сегодня мы поговорим о Совести, как единственном мериле всех поступков; о видениях Рая и Ада; о грехе и наказании за него; о сатанинской системе QR - кодов; о том, что все страхи перед чипами, ИНН, биометрией, кодами растают в любви к Господу.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:02 Я был на том свете 2 раза. Я узнал всю правду. Свидетельство о Боге https://www.youtube.com/watch?v=XBDxtM2kkAk
13:43 Я был в преддверии ада! Свидетельство - клиническая смерть https://www.youtube.com/watch?v=VpTEFRv-yGY
32:27 Запущенный бумеранг всё равно когда - нибудь вернётся https://www.youtube.com/watch?v=U-MTFJ8ql4Y
44:07 Первый в Украине приговор за лайк в социальной сети https://www.youtube.com/watch?v=sOUaCc4KKJ0
52:03 Куда подевались три шестёрки из QR-кодов товаров? "По просьбам трудящихся" их убрали? https://www.youtube.com/watch?v=_2n066vh6RE
55:55 Статья. В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение света https://yandex.ru/news/story/VKazakhstane_Kirgizii_i_Uzbekistane_proizoshlo_massovoe_otklyuchenie_sveta--5ae99818f137b12410cee74e752be26c?lang=ru&;from=main_portal&fan=1&stid=geVtdhba1S75TWu3LWSY&t=1643106143&persistent_id=178002761&lr=213&msid=1643106590799475-16451909379765762600-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-795&mlid=1643106143.glob_225.5ae99818&utm_source=morda_yabrotab&utm_medium=topnews_news&win=193
57:07 Не ужасайтесь. От земного к небесному обратитесь https://www.youtube.com/watch?v=zKAkQdVm8f8
01:03:56 Группа Народной Дружины АЗО, защита волонтёров от этно преступников https://www.youtube.com/watch?v=Ka66VGXzqpI
01:09:20 Famous orangutan driving a golf cart (Знаменитый Орангутанг за Рулем Гольф Кара) https://www.youtube.com/watch?v=V6ze-nVh2Bs
Сегодня мы поговорим о Совести, как единственном мериле всех поступков; о видениях Рая и Ада; о грехе и наказании за него; о сатанинской системе QR - кодов; о том, что все страхи перед чипами, ИНН, биометрией, кодами растают в любви к Господу.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.