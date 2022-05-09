Γνωμικά [Αν πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις τότε είναι καλύτερα να μην διαβάζεις καθόλου]

Οι άνθρωποι είναι ζώα με αναπτυγμένο νου και επομένως είναι θρησκευτικά ζώα.

Αναζητούν ένα νόημα πίσω από την φαινομενική παροδικότητα των πραγμάτων.

Κάποιοι εκλέγουν την άποψη ότι υπάρχει θεός και επομένως και κάποιο νόημα στην ζωή αυτή. Άλλοι εκλέγουν ότι δεν υπάρχει θεός και επομένως ούτε και κάποιο νόημα στην ζωή αυτή.

Οι πρώτοι δηλώνουν θρησκευόμενοι και οι δεύτεροι δηλώνουν άθρησκοι.

Μην ξεγελαστείτε όσοι βρισκόσαστε στην δεύτερη κατηγορία. Είσαστε πιστοί της θρησκείας του μη-θεού και επομένως όλα τα παρακάτω σας αφορούν άμεσα έστω και αν φαίνεται να έχουν «θρησκευτικό» περίβλημα.

Ένας σοφός είπε κάποτε:

ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ.

Ο λόγος είναι ότι:

ΈΝΑ ΑΞΙΩΜΑ ΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΙΜΑ ΨΕΥΤΙΚΟ.

Οι άνθρωποι, όντας επιφανειακοί, ασχολούνται πάντοτε με την επιφάνεια των πραγμάτων. Αναζητούν «δασκάλους» και «ειδικούς».

Παίρνουν τα πράγματα έτσι όπως τους τα σερβίρουν, έτσι όπως τους τα εξηγούν οι «ειδικοί» ή οι «δάσκαλοι».

Συνήθως δέχονται την εξήγηση γιατί τους είναι πολύ βολική, γιατί χαϊδεύει τον εγωισμό τους και δεν απαιτεί από αυτούς καμία προσπάθεια.

Αντίθετα ο αληθινός δάσκαλος θα σε ξεβολέψει, θα σε κατεβάσει από τον θρόνο σου και θα σου πει ότι πρέπει να καταβάλλεις κόπο για να επιτύχεις κάτι.

ΈΤΣΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ.

Αυτή η λειτουργία είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των Μαύρων. Την εκμεταλλεύονται για να φαίνονται Άσπροι.

Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε γύρω σας: η κακία, η δυστυχία, η φτώχεια, ο πόλεμος, η καταπίεση, ο πόνος και κάθε άλλο «παιδί» του ανθρώπινου εγωισμού εμφανίζονται σε αφθονία.

ΟΜΩΣ όλοι πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει τον παράδεισο και ότι δεν φταίνε σε τίποτε για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στον κόσμο.

Με βάση λοιπόν όλα όσα ανέφερα παραπάνω δίκαια μπορώ να πω σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν καλύτεροι, και ΟΛΟΙ ισχυρίζονται ότι αυτό θέλουν:

ΈΝΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ.