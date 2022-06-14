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GOD IS REAL! - NOAH WAS NOT A CONSPIRACY THEORIST AND THIS IS WHY HE WAS COMMANDED OF THE ARC TO BE BUILT,MEET THE 10FT DOUBLE HEADED GIANT -GIANTS ATE HUMANS! - HALF HUMAN HALF FALLEN ANGEL-A NEPOLIM
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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316 views • June 14, 2022

WHEN THE DEVILS CAME DOWN! -MEN OF RENOUN

NOTHING SHALL BE HIDDEN IN THESE TIMES!

AS IN  THE DAYS OF THE PROPHET NOAR - ARE YOU AWAKE YET?

REPENT TO GOD AND SEE THE SIGNS AND WONDERS OF THE ALMIGHTY THE MOST HIGH GOD.

PS: ALL YOUR GOVERNMENTS WORK FOR SATAN AND ARE TRYING TO CHANGE YOUR GOD GIVEN DNA IMAGE TO A CHIMERA BEAST SYSTEM IMAGE!

DO NOT LET SATAN THE ACCURSED SERPENT DECEIVE YOU! TRUST IN GOD AND AWAIT ISAOS CHRISTOS - JESUS TO RETURN!

THE JABS ARE ALL BIO WEAPONS THAT WILL TAKE YOU TO HELL WITH SATAN! DONT BE THAT GUY! - AND MAY GOD BLESS ALL OF GODS BELIEVERS.

EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT!  https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/

MRNA VAXX IS DE-POP POISON! - https://www.bitchute.com/video/t07lo6Bna561/

WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2

5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER! - https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

WAM! - https://www.bitchute.com/video/Ga7fvxiL1jFa/

MILLIONS ARE GOING TO DIE IN THE NEXT YEAR FROM THE KILLER MRNA POISONED JAB - DR RASHID BUTAR - https://www.bitchute.com/video/jDcrBJm4mSht/

GOOGLE HAS LOST CONTROLL OF THE AI COMPUTER! - https://www.brighteon.com/48f7dff9-04f9-472b-a067-ceb960952d8b

WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

PREDICTIVE PROGRAMMING CANT YOU SEE IT? -https://www.brighteon.com/2d58529a-2d63-44ab-8470-472e0248e84c 

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