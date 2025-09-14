Rey Momo y su Carnaval | Ponce Puerto Rico

El Rey Momo se remonta a la antigua Grecia donde Momus era el dios de la sátira, la burla y la crítica despiadada. O sea, un parrandero lenguilargo que fue expulsado del Monte Olimpo por fiestero. Y claro terminó en las Américas como rey de Carnavales.





