Wim Hof over Macht, Body- en Mindcontrol & Gezondheid.. Wim Hof gaat in gesprek met programmamaker Flavio Pasquino in een autorit en deelt zijn kennis en opvattingen over macht, body- en mindcontrol en gezondheid. Uiteraard in het licht van de huidige coronacrisis die al deze aspecten op scherp zet. Wim is wereldberoemd en reist de hele aardkloot rond om zijn “ Wim Hof Method “ te verkondigen. Beroemdheden zoals actrice Gwyneth Palthrow nodigen hem uit in hun show (Netflix) en een Hollywood film is in de maak. Alles vanwege de bijzondere en baanbrekende filosofie en methodiek die vanuit de geestkracht het lichaam kan besturen, genezen en bewapenen. Wim werd beroemd als “ The Iceman “ omdat hij uren lang in een ijsbad kon zitten zonder dat zijn lichaamstemperatuur zakte. Hij verbrak allerlei uithoudingsrecords maar ook de wetenschap heeft hij aan zijn zijde. Het Radboud MC in Utrecht deed een neurologisch en immunologische studie met Wim en constateerde dat hij in staat bleek om injecties met bacteriën en virussen weg te ademen en er niet ziek of zwak van te worden. Op de vraag van Flavio hoe mensen zelf de kennis en ervaring van Wim kunnen toepassen, verwijst Wim naar zijn gratis app.Meer info over de Wim Hof Methode vind je ook op;