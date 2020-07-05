Ο κορωναϊός θα ξανάρθει, μου είπαν οι Άγιοι του Θεού - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

- Άγιον Πνεύμα: Αυτό είναι που λείπει, ως στόχος, από την δική μας εποχή. Ο κορωναϊός εφανέρωσε την φτώχεια μας ... πόσο λίγη πίστη είχαμε. Προτιμήσαμε να ακούσουμε το Υγειονομείον παρά να έρθουμε στην Θεία Λειτουργία ... και πρώτοι που το κάναμε είμαστε εμείς οι Αρχιερείς. Μεγάλη αμαρτία εποιήσαμε. Ο Θεός να μας συγχωρέσει!

Και όταν ξανάρθει (ο κορωναϊός) - και θα ξανάρθει μου είπαν οι Άγιοι του Θεού - να ξέρουμε ότι οι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ της ΜΟΡΦΟΥ, από το Ακάκι και πάνω, θα είναι ΑΝΟΙΧΤΕΣ. Και ας πάει ο Δεσπότης σας ΦΥΛΑΚΗ. Πρέπειν του ...



(Απόσπασμα από το κήρυγμα του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, που τελέσθηκε στο ιερό παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου, της κοινότητος Ακακίου, την 28η Ιουνίου 2020).