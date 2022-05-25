AQUÍ COMIENZA: Las 8 ciudades LATINAS en COLUSIÓN con los PLANEADORES de todo esto...

Las bases del Nuevo Orden Mundial se asoman y el Ojo se enfoca también en ciudades Latinas.



LAS SELECCIONADAS:

Barcelona, Bilbao, Bogota, Buenos Aires, Córdoba, CDMX, Medellin son las ciudades Latinas que impondrán la tecnología de vigilancia, seguridad y monitoreo en el Nuevo Orden Mundial. A través de biométricos, dactilares y retinas humanas los gobiernos de estas ciudades tendrán acceso a la vida de sus ciudadanos en niveles jamás vistos antes. Y todo esto será posible con la asistencia de Singularidades de Inteligencia Artificial.



En este vídeo nos metemos a la historia jamás revelada de los orígenes de esta IA en nuestra civilización.



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