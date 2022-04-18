Виктория ПреобРАженская. «ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ!»

Размещена Статья Матери Мира: «ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ!»

«...Единый некогда народ сегодня уничтожает друг друга, и помогает это делать ещё и третья сила — иностранные наёмники. Братоубийственная война-бойня, устроенная по заказу глобалистов и хасидов-хабадников, — это кровавый спектакль, которым они наслаждаются, потирая руки, пока славяне-арии убивают друг друга, даже не задумываясь, кто за всем этим стоит и для какой цели это всё творится. Этнические братья бьют друг друга для того, чтобы очистить Украину-Русь для хасидов. Горят руськоязычные горада, гибнут несчастные люди, как с одной стороны, так и с другой. А говорящая голова Зеленского накачивает себе рейтинг, сидя где-то в кабинете, или в безопасном месте, не рискуя даже быть разоблачённым. Бункерный двойник Путина также сидит в безопасном месте и отыгрывает устроенное шоу по указке США и Запада, за которыми стоят рептилии, если ещё не сами они таковыми и являются, надев человеческие костюмчики. Зачистка-изтребление славян-ариев — это план, разработанный ещё в начале двадцатого века, когда совершались революции и войны, после которых в корне менялось мировоззрение и картина миропонимания землян, ведомых тёмными. И вот, заключительная фаза: на благодатных, защищённых от катаклизмов землях Украины-Руси уничтожается коренной народ для скорого заселения сюда жителей Израиля. Зеленский недавно открытым текстом озвучил, что «Украина — это Великий Израиль». А сегодня по договору между резидентами колоний-стран на убой сгоняются все активные и патриотичные, молодые и зрелые мужчины, чтобы самоутилизироваться и очистить территорию для хасидов. Об этом сегодня может не знать только самый далёкий и невежественный житель Украины. А многие, пробуждающиеся от морока зомбо-сми, знают, ради чего всё это военное движение затеяно. Украинцы, в отличие от остальных народов, оказались самыми волелюбивыми и мало кто из них принял ядовитую жижу. А поэтому на них спустили всех собак, а заодно (по плану лидеров-рептилий Запада), вызвали нечеловеческую ненависть к России. В разжигании этой ненависти участвует и актёр, изполняющий роль пугала Путина, ибо изполняет указание стоящих за ним теневых монстров, ненавидящих белое население планеты. Центр Вселенной — УкРАина-Русь — несёт на себе негативную карму за изгнание и неприятие своей Спасительницы Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И эта кармическая отработка за ненависть к Высшей Духовной Силе, Пребывающей с этим падшим народом, даёт последнюю возможность пробудить сознание спящих духом. Чтобы избежать завершающей кары — чипирования, через ущемление всех человеческих прав и достоинств, славянам России и Украины-Руси необходимо срочно прекратить эту войну, о которой даже официально не объявлено властями ни с одной, ни с другой стороны. Тогда и дальнейшие планы тёмных будут сорваны. Ибо к осени, когда начнут умирать те, кто активно принимал яды в различных упаковках, мировое правительство объявит очередную волну «пландемии», и тогда всех живых пустят под раздачу. Для того и затеяна была эта договорная война, чтобы втихаря принять античеловеческие законы и дать все права полиции, которая теперь является мировым изполнителем утилизации населения. Теперь простой полицай сможет взять у вас биометрию, в любой момент ворваться в квартиру, дом, на территорию вашего хозяйства, отобрать машину и всё личное имущество, без суда и следствия упрятать человека за решётку, или застрелить его. Повсюду уже стоят военные блокпосты, которые скоро без цифровой «метки Зверя» — не выпустят никого и не впустят, а всех непокорных будут сгонять в концлагеря, которые уже повсюду построили. Посмотрите, что сегодня творится в Китае. Там идёт отработка завершающего сценария по уничтожению мирного населения. 25 миллионов китайцев загнаны в квартиры, без права выхода, ибо двери заварили сваркой, чтобы никто и не подумал выбраться на волю. А полиция тем временем всех чипирует, известными методами изполняя роль мировых палачей. Далее это всё планируют развернуть повсюду. Ибо у теневого правительства нелюдей изтекают все сроки. И скоро их рептильные морды могут проявиться воочию, чего они так боятся и потому с помощью химиотрасс постоянно сокрывают Солнце, отравляют атмосферу Земли, уничтожая живую прираду и человека...»

Читать Статью: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vsya-nechist-padyot-s-lica-zemli



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