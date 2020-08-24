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Comment le gouvernement a mis en place le génocide des ainés
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Dr. Charbonier, le Canard Enchaîné et Luc Montagnier !
26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zKEN5E4XcRE
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Dr. Charbonier nous donne son ressenti et son expertise sur l'actualité de la semaine (le Pr. Montagnier et l'article du Le Canard Enchaîné).
Thanatos est disponible en exclusivité :
-https://vimeo.com/ondemand/thanatoslultimepassage
Voici l'émission complète du professeur Montagnier sur le plateau de Cnews :
- https://www.youtube.com/watch?v=ZVSN1D5TwOQ
Nous vous encourageons à signer la pétition pour l'autorisation de la Chloroquine :
- https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid-19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps?fbclid=IwAR33FC9MaIHDjm_wp4pAeqz-9booM8AB1EOkuGOAImRkjPwm3l8BEsaJSUg
Page facebook de Jean-Jacques Charbonier :
- https://www.facebook.com/JJ.Charbonier/?epa=SEARCH_BOX
Voici la Page facebook de la chaîne :
- https://www.facebook.com/adieuthanatos/?epa=SEARCH_BOX
Notre site internet :
- https://tprod.fr
Merci au docteur Jean-Jacques Charbonier d'avoir pris le temps de cette interview.
Très belle journée à tous 😀😀
26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zKEN5E4XcRE
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Dr. Charbonier nous donne son ressenti et son expertise sur l'actualité de la semaine (le Pr. Montagnier et l'article du Le Canard Enchaîné).
Thanatos est disponible en exclusivité :
-https://vimeo.com/ondemand/thanatoslultimepassage
Voici l'émission complète du professeur Montagnier sur le plateau de Cnews :
- https://www.youtube.com/watch?v=ZVSN1D5TwOQ
Nous vous encourageons à signer la pétition pour l'autorisation de la Chloroquine :
- https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid-19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps?fbclid=IwAR33FC9MaIHDjm_wp4pAeqz-9booM8AB1EOkuGOAImRkjPwm3l8BEsaJSUg
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Merci au docteur Jean-Jacques Charbonier d'avoir pris le temps de cette interview.
Très belle journée à tous 😀😀
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