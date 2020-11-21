© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Химиотерапия – глобальный обман раковой индустрии. Борис Гринблат и Владимир Лузай
Follow
1
Download MP3
Share
Report
59 views • November 21, 2020
В сегодняшней беседе Борис Гринблат и Владимир Лузай делятся своими мыслями по поводу химиотерапии и приводят данные научных исследований, доказывающие абсурдность применения химиотерапии в качестве средства лечения от рака.
Ссылки на упоминаемые материалы:
• Видео: "Химиотерапия вызывает метастазирование и усиление рака – результаты нового исследования": https://medalternativa.info/our/films/himioterapiya-usilivaet-rak/
• Статья "Новое исследование: многие онкобольные умирают от последствий химиотерапии, а не от рака": https://medalternativa.info/entry/posledstvija-himii/
Также рекомендуем множество других материалов на нашем сайте, раскрывающих правду о химиотерапии: https://goo.gl/mqGbTT
Некоторые факты:
В статье, опубликованной в декабре 2004 года в американском журнале Journal of Clinical Oncology приведена американская статистика выживших после назначения химиотерапии в течении 5 лет. Средняя выживаемость 2,1%. Отсюда напрашивается очевидный вывод: химиотерапия абсолютно бесполезна (даже в тех случаях, когда после применения химиотерапии люди выживают и болезнь замирает – т.к. имеются другие, абсолютно безвредные и гораздо более эффективные средства).
По статистике средний доход онколога в США составляет 253 000 долларов США в год (Данные из книги "KNOCKOUT: Interview with the Doctors, Who are Curing Cancer..." бестселлер по версии газеты New York Times), из них 190 000 долларов – это комиссионные, которые выплачивают фармацевтические компании за назначение химиотерапии. Таким образом, налицо конфликт интересов, так как онколог финансово заинтересован в назначении химиотерапии.
Если взять по отдельным видам рака, то всё еще страшнее - смотрим данные из статьи:
1. Рак простаты (Prostate) из 23 242 человек выживших спустя 5 лет - 0 человек или 0%.
2. Рак легких (Lung) из 20 741 человек выживших спустя 5 лет - 410 человек или 2%.
3. Рак поджелудочной железы (Pancreas) из 3 567 человек выживших спустя 5 лет - 0 человек или 0%.
4. Рак груди (Breast cancer) из 31 133 человека выживших спустя 5 лет - 446 человек или 1.4%.
И т. д.
Хоть как-то поддаются "лечению" химией только два вида рака:
1. Testicula cancer - из 989 человек в течении 5 лет выживших 373 человека или 37.7%.
2. Hodgskin's disease - из 846 человек в течении 5 лет выживших 341 человек или 40.3%.
Но в среднем, по всем видам рака из 154 971 пациента спустя 5 лет выжило 3 306 человек или процент выживших - 2.1%.
Наверное поэтому по опросам, проведенным среди американских онкологов 90% ответили, что даже если у них или у членов их семей диагностируют рак, они не назначат химиотерапию себе или членам их семей. Причина также в том, что химиотерапия существенно ухудшает т.н. "качество жизни".
Данное видео на канале Лузай Владимира: https://youtu.be/aFT9XkJEIaY
Хотите знать всю правду о раковой индустрии? Читайте книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Ссылки на упоминаемые материалы:
• Видео: "Химиотерапия вызывает метастазирование и усиление рака – результаты нового исследования": https://medalternativa.info/our/films/himioterapiya-usilivaet-rak/
• Статья "Новое исследование: многие онкобольные умирают от последствий химиотерапии, а не от рака": https://medalternativa.info/entry/posledstvija-himii/
Также рекомендуем множество других материалов на нашем сайте, раскрывающих правду о химиотерапии: https://goo.gl/mqGbTT
Некоторые факты:
В статье, опубликованной в декабре 2004 года в американском журнале Journal of Clinical Oncology приведена американская статистика выживших после назначения химиотерапии в течении 5 лет. Средняя выживаемость 2,1%. Отсюда напрашивается очевидный вывод: химиотерапия абсолютно бесполезна (даже в тех случаях, когда после применения химиотерапии люди выживают и болезнь замирает – т.к. имеются другие, абсолютно безвредные и гораздо более эффективные средства).
По статистике средний доход онколога в США составляет 253 000 долларов США в год (Данные из книги "KNOCKOUT: Interview with the Doctors, Who are Curing Cancer..." бестселлер по версии газеты New York Times), из них 190 000 долларов – это комиссионные, которые выплачивают фармацевтические компании за назначение химиотерапии. Таким образом, налицо конфликт интересов, так как онколог финансово заинтересован в назначении химиотерапии.
Если взять по отдельным видам рака, то всё еще страшнее - смотрим данные из статьи:
1. Рак простаты (Prostate) из 23 242 человек выживших спустя 5 лет - 0 человек или 0%.
2. Рак легких (Lung) из 20 741 человек выживших спустя 5 лет - 410 человек или 2%.
3. Рак поджелудочной железы (Pancreas) из 3 567 человек выживших спустя 5 лет - 0 человек или 0%.
4. Рак груди (Breast cancer) из 31 133 человека выживших спустя 5 лет - 446 человек или 1.4%.
И т. д.
Хоть как-то поддаются "лечению" химией только два вида рака:
1. Testicula cancer - из 989 человек в течении 5 лет выживших 373 человека или 37.7%.
2. Hodgskin's disease - из 846 человек в течении 5 лет выживших 341 человек или 40.3%.
Но в среднем, по всем видам рака из 154 971 пациента спустя 5 лет выжило 3 306 человек или процент выживших - 2.1%.
Наверное поэтому по опросам, проведенным среди американских онкологов 90% ответили, что даже если у них или у членов их семей диагностируют рак, они не назначат химиотерапию себе или членам их семей. Причина также в том, что химиотерапия существенно ухудшает т.н. "качество жизни".
Данное видео на канале Лузай Владимира: https://youtu.be/aFT9XkJEIaY
Хотите знать всю правду о раковой индустрии? Читайте книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.