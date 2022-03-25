Christine Anderson - MPE - Mister Trudeau, you are a disgrace

Telegram - DD Tube. | Romanian translation - Traducere in limba romana: ”Christine Anderson, europarlamentar în Parlamentul European: "Domnule Trudeau, sunteți o rușine pentru orice democrație!" "Un prim-ministru care admiră în mod deschis Dictatura de bază chineză, care calcă în picioare drepturile fundamentale prin persecutarea și criminalizarea propriilor cetățeni ca "Teroriști", doar pentru că au îndrăznit să se opună conceptului său pervers de democrație, NU ar trebui să i se permită să vorbească în această Sală, deloc."

"Domnule Trudeau, sunteți o rușine pentru orice democrație, vă rugăm să ne scutiți de prezența dumneavoastră."”