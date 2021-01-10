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Онкология – процветающий бизнес! Или почему невыгодно излечивать рак
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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40 views • January 10, 2021
ОНКОЛОГИЯ - ПРОЦВЕТАЮЩИЙ БИЗНЕС! Или почему невыгодно излечивать рак

Видео создано на основе главы из книги Бориса Гринблата “ДИАГНОЗ – РАК: ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ ЖИТЬ? Альтернативный взгляд на онкологию”

Автор видео: "Крамола" (ссылка на источник: https://youtu.be/sfhFt6DQjuA)

БЕСПЛАТНО скачать/читать полную книгу на сайте автора книги: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/

В последние пару месяцев мы наблюдаем в интернете повышенный интерес к книге Бориса Гринблата
“Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”. По нашим предположениям, это вызвано запуском создания аудиоверсии книги, который был осуществлен как раз пару месяцев назад студией Tyler Durden (ссылка: https://youtu.be/Wh-tZRQq53U?list=PLMzS_8mcnIQPZ66U5yLawI8Bwz7UwpLda).

Причем интерес этот наблюдается не только со стороны читателей и слушателей, но и со стороны блогосферы – почти сразу же свою версию аудиокниги начал записывать видеоблогер Владимир Бобровский (ссылка: https://youtu.be/O9EICWjreBg?list=PLMzS_8mcnIQPZ66U5yLawI8Bwz7UwpLda);
книгу, либо её отдельные главы стали выкладывать на многих сайтах; ее начали активно рекомендовать (например, известный видеоблогер Роман Милованов: https://youtu.be/iwYQ2fs0MuI).

И вот буквально на днях вышел еще один вариант озвучки книги от проекта «Крамола», точнее 3-й её главы – «Онкология – процветающий бизнес». Теперь – с видеорядом. Благодарим студию Крамола за проделанную работу и предлагаем посмотреть ее нашим подписчикам и гостям. Даже если вы уже прочли эту книгу, всё равно рекомендуем вам посмотреть это видео и показать его своим знакомым, поскольку возможно именно такая форма подачи информации буде более доступна или более интересна, чем текстовая или чисто голосовая. И тем самым, это вызовет интерес к прочтению полной текстовой версии или прослушиванию полной аудиоверсии (в варианте 1 или 2): https://medalternativa.info/our/books/audiokniga-diagnoz-rak-prolog/ или https://medalternativa.info/our/books/audiokniga/

БЕСПЛАТНО скачать/читать полную книгу “ДИАГНОЗ – РАК: ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ ЖИТЬ? Альтернативный взгляд на онкологию” на сайте автора книги: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Keywords
cancerboris grinblatmedalternativa
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