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Virologie vyvraci koronu | The Church of Virotology (CZ titulky)
spacebusterscz
spacebusterscz
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51 views • August 19, 2022

Tento dokument je vysoce aktuální a velmi dobře zpracovaný. Během dvou týdnů, které mi zabral překlad z odposlechu a hledání odborných termínů a ověřování uvedených údajů, jsem došel k závěru, že se bude jednat o jeden z nejdůležitějších dokumentů 21. století. Nepopírám existenci ostatních dokumentů, které svým osobitým způsobem sdělují totéž nebo alespoň části toho, co je zpracované zde. Ovšem samotnou kompozicí, střihem a výběrem jednotlivých dílků celého příběhu moderní virologie mi přijde jedinečný a dobře srozumitelný.Jeho sledování za účelem korekce chyb – moc se omlouvám, ale jsem dyslektik a chyby tam jistě jsou – neváhejte mi je hlásit na mail uvedený v mém profilu – tak během sledování celého dokumentu na 50ti palcové obrazovce jsem si uvědomil, jak precizně je zpracován i po dramatické stránce a po stránce vizuálních efektů, které při sledování na tabletu nebo laptopu tak dobře nevyniknou.


Tento dokument by měl vidět každý Čech, který touží po svobodě. Jelikož celý COVID-19 fašismus je postavený na ramenou tzv. Teorie choroboplodných zárodků, která je zcela očividně mylná. Prokázáno to bylo mnohokrát a poprvé už skoro před 100 lety! Přesto se dodnes učí ve školách a moderní medicína bez ní nedokáže existovat.


Všem vřele doporučuji seznámit se s prací Dr. Antoina Béchampa, Dr. Andrew Kaufmana, Dr. Roberta O. Younga a v neposlední řadě Dr. Stefana Lanky.


Louis Pasteur byl podvodník. Všichni, kteří opírají svoji práci o jeho závěry jsou na omylu. Moderní věda neplní zlaté standardy a tudíž již fakticky nejde o vědu, ale o šarlatánství. Experimenty virologů, které nenaplňují Kochovy postuláty jdou podvod!


Přeji vám příjemnou zábavu!


P.S.: Dokument „Mikroby vyvracejí koronu“, na který se odkazují v tomto dokumentu najdete s českými titulkami zde:

https://odysee.com/@resetheus:5/mikroby_vyvraceji_koronu:7


Zdroj:

@SpaceBusters


Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀

Pozvánka na Odysee: https://odysee.com/$/invite/@daadulka:5

(c) Creative Commons Attribution 4.0


V případě, že byste chtěli podpořit tvorbu překladů, bud rád, když přispějete libovolnou částkou na účet:

Daniel Albrecht

č.ú.: 670100-2212143627/6210

IBAN: CZ10 6210 6701 0022 1214 3627


Všem, kteří již přispěli moc děkujeme. ❤️❤️❤️


Poznámky pod čarou:

Od té doby, co jsem dokument shlédl poprvé – 1. 5. 2021 – jsem věděl, že jej musím přeložit do češtiny, protože jeho obsah harmonizoval všechny pochybnosti, které jsem měl o tom, jak fungují viry a bacily. Kognitivní disonance je silná, ale PRAVDA je mocnější. A jak řekl Mark Twain, je mnohem jednodušší člověka obelhat, než ho přesvědčit, že byl obelhán. Moc mě mrzí, že jsem nestihl dokončit překlad alespoň měsíc před volbami do parlamentu… nemohu uvěřit, že by si informovaná člověk znovu zvolil přisluhovače Kabaly, zločince, podvodníky a vrahy, kteří vědomě podporují největší zločin v historii lidstva – genocidu tak obrovského měřítka, že soudruh Adolf Hitler může být vnímán jako „v podstatě lidumil.“

Očkování proti C19 je eugenický genetický experiment, který plní několik účelů. Mimo jiných i účel ztvárnění v nejnovější Bondovce „No time to die“ … selektivní biologická zbraň na bázi DNA.


Přikládám odkazy od tvůrců dokumentu:

https://principia-scientific.com/uks-govt-office-for-science-admits-no-proof-of-isolated-covid-19-virus/


https://www.fluoridefreepeel.ca/health-canada-has-no-record-of-covid-19-virus-isolation/


https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/


https://www.fda.gov/media/134922/download


https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-March-1-2021-SARS-COV-2-Isolation-Response-Redacted.pdf


https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/


https://www.mja.com.au/system/files/issues/212_10/mja250569.pdf


https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal


)

Jeff Green:

https://virusesarenotcontagious.com/

Keywords
healthtoxinsnatureiatrogenicjabscovid-19fallcabaldsc
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