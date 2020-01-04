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ΤΡΑΜΠ : Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΑ.
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99 views • January 04, 2020
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, κάλεσε τα Έθνη σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν τον Εθνικισμό και να Απορρίψουν την παγκοσμιοποίηση, λέγοντας ότι οι σοφοί ηγέτες βάζουν πρέπει να βάζουν πρώτα τους λαούς και τις χώρες τους. Ενώ στη συνέχεια δήλωσε για τον κομμουνισμό: «Ο κομμουνισμός είναι η μεγαλύτερη πληγή της ανθρωπότητας. Ευθύνεται για 100 εκ. θανάτους. Το βλέπουμε σήμερα και στη Βενεζουέλα. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλιστική«. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, δήλωσε ότι η πολιτική των Ανοιχτών συνόρων, βλάπτει τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι επιδιώκουν να βοηθήσουν, ενώ Ανέφερε πως η παράνομη μετανάστευση, είναι μία από τις κρίσιμες προκλήσεις του κόσμου.
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