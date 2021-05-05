Intervju med Jüri Lina om frimureri, corona & Trump

Ett samtal med en man som kämpat stora delar av sitt liv med att exponera negativa maktstrukturer och verkat för sanningen. Jüri Linas böcker har översatts till många språk och har för många varit avgörande för att få information kring de dolda sällskapen och deras agendor. Precis som vi hävdar här på WakeUpGlobe anser Jüri att problemet ligger överst i pyramiden och att deltagare på lägre nivå i olika sällskap inte vet vad som pågår högre upp.Jüris filmer är konstnärliga i sin framtoning men även väldiga källor till information som oftast helt uteblivit från historieböcker, filmvärlden eller vanlig media. Han ger ett nytt perspektiv på vad som skett i vår historia och vilka krafter som legat bakom.Vi pratar även om Corona som agenda samt hur man kan hålla sig frisk, eller bli frisk efter infektion, med preparat som C-Vitamin, Zink, D-Vitamin, Koloidalt Silver mm. En sak som han missade ta upp i klippet men gärna ville förmedla var att han fått brev från en som varit corona-sjuk med andningsproblem som botat sig själv på kort tid med Ozon.Ett fint samtal med en man som stått upp för sanningen och med stort mod fortsatt i hela livet trots stort motstånd.6 April 2020