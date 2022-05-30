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جنگ جهانی سوم، جنگ نژاد پرستان ابراهیمی علیه بشریت / 29.05.2022
Mehriran TV
Mehriran TV
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24 views • May 30, 2022
در این برنامه از مجموعه برنامه های #سیاست_از_نگاه_دانش به مدیریت جناب #شهبد_امیری و با حضور مهمانانی چون دکتر نیره #انصاری و خودم، پس از بررسی مسائل روز و انفجار در #آبادان و اوضاع #خوزستان و #ایران به بزرگ‌ترین #جنگ تاریخ علیه بشریت یعنی #جنگ_جهانی_سوم که از پیامدهای #انقلاب_صنعتی_چهارم صاحبان #سرمایه ابراهیمی است می پردازیم و نقشه شوم ساختن کشور سیونیستی #خزر در شرق #اوکراین با #پاکسازی_نژادی مردم اوکراین را افشا می کنیم.

در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.
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http://mehriran.tv
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https://rumble.com/c/c-1635233
https://www.instagram.com/mehriran.tv
https://t.me/MehriranTV
[email protected]
[email protected]
Tel: +49 1788549216
Keywords
iranabrahamic racismthird wold war
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