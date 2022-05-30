جنگ جهانی سوم، جنگ نژاد پرستان ابراهیمی علیه بشریت / 29.05.2022

در این برنامه از مجموعه برنامه های #سیاست_از_نگاه_دانش به مدیریت جناب #شهبد_امیری و با حضور مهمانانی چون دکتر نیره #انصاری و خودم، پس از بررسی مسائل روز و انفجار در #آبادان و اوضاع #خوزستان و #ایران به بزرگ‌ترین #جنگ تاریخ علیه بشریت یعنی #جنگ_جهانی_سوم که از پیامدهای #انقلاب_صنعتی_چهارم صاحبان #سرمایه ابراهیمی است می پردازیم و نقشه شوم ساختن کشور سیونیستی #خزر در شرق #اوکراین با #پاکسازی_نژادی مردم اوکراین را افشا می کنیم.در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️https://t.me/MehriranTVTel: +49 1788549216