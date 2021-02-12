Κυκλοφορεί φωτογραφία με το υπέροχο σύνθημα: “Όσοι σωπαίνουν είναι ασυμπτωματικοί φασίστες”… ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

51 views • February 12, 2021



“Όσοι σωπαίνουν είναι ασυμπτωματικοί φασίστες”… (ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ;)



To σύνθημα αυτό μας φέρνει σε επαφή με την εξαιρετική νουβέλα του Κάφκα “Στη σωφρονιστική αποικία” (μτφ. Βασίλη Τσαλή, εκδ. Κίχλη, Αθήνα 2017), εξ αφορμής της οποίας ο Hans Dieter Zimmermann στο ερμηνευτικό δοκίμιό του με τίτλο “Οι δράστες κι οι αδρανείς”, σημειώνει:

«Ο Κάφκα εκθέτει εδώ τη δ ι π λ ή ρίζα της κ ρ α τ ι κ ή ς βίας στον αιώνα μας: δεν είναι μόνο οι δράστες οι οποίοι επιδόθηκαν στη συστηματική εξόντωση, αλλά και οι α δ ρ α ν ε ί ς, που σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, δεν έκαναν τίποτα για να την εμποδίσουν· και οι δύο μαζί έγιναν οι απαραίτητοι σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς του εγκλήματος».

Συνεπώς, το σύνθημα της φωτογραφίας μπορεί να πάρει την εξής αποφθεγματική μορφή:

“Όσοι σωπαίνουν είναι ασυμπτωματικοί φασίστες και απαραίτητοι συντελεστές της συστηματικής εξόντωσης των πολιτών”.

Για όσους διακονούν το Ποινικό Δίκαιο είναι εξαιρετικά δυσχερής ο ειδικότερος χαρακτηρισμός του “ασυμπτωματικού φασίστα”:

Όντας “απαραίτητος συντελεστής” ευθύνεται ως (άμεσος) συνεργός ή ως (συν)αυτουργός διά παραλείψεως;



Κωνσταντίνος Βαθιώτης (Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ! ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ!

ΠΗΓΗ:





ΑΡΑΓΕ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ Κυκλοφορεί φωτογραφία με το υπέροχο σύνθημα:“Όσοι σωπαίνουν είναι ασυμπτωματικοί φασίστες”… (ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ;)To σύνθημα αυτό μας φέρνει σε επαφή με την εξαιρετική νουβέλα του Κάφκα “Στη σωφρονιστική αποικία” (μτφ. Βασίλη Τσαλή, εκδ. Κίχλη, Αθήνα 2017), εξ αφορμής της οποίας ο Hans Dieter Zimmermann στο ερμηνευτικό δοκίμιό του με τίτλο “Οι δράστες κι οι αδρανείς”, σημειώνει:«Ο Κάφκα εκθέτει εδώ τη δ ι π λ ή ρίζα της κ ρ α τ ι κ ή ς βίας στον αιώνα μας: δεν είναι μόνο οι δράστες οι οποίοι επιδόθηκαν στη συστηματική εξόντωση, αλλά και οι α δ ρ α ν ε ί ς, που σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, δεν έκαναν τίποτα για να την εμποδίσουν· και οι δύο μαζί έγιναν οι απαραίτητοι σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς του εγκλήματος».Συνεπώς, το σύνθημα της φωτογραφίας μπορεί να πάρει την εξής αποφθεγματική μορφή:“Όσοι σωπαίνουν είναι ασυμπτωματικοί φασίστες και απαραίτητοι συντελεστές της συστηματικής εξόντωσης των πολιτών”.Για όσους διακονούν το Ποινικό Δίκαιο είναι εξαιρετικά δυσχερής ο ειδικότερος χαρακτηρισμός του “ασυμπτωματικού φασίστα”:Όντας “απαραίτητος συντελεστής” ευθύνεται ως (άμεσος) συνεργός ή ως (συν)αυτουργός διά παραλείψεως;Κωνσταντίνος Βαθιώτης (Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ! ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ! https://www.brighteon.com/1a1a9a44-278a-4baf-b823-fcd3cdfc0797 ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_350.html ΑΡΑΓΕ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm Keywords freedomliesgodchristsalvationtruthlawwhopeopleglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracyspreadmasksorthodoxyhereticenforcehellascoronavirusasymptomaticplandemiclock-downcatastrophic-social-quarantine

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