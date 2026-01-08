L’ombrello è fermo e stabile perché è la mia cucina che ruota 08 Gennaio 2026

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104 Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk Libri Dino Tinelli: Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8 Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1 Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1 Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html 1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus 2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo ✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette. ✔NOTA SUPPLEMENTARE Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo. Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate. Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza. Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

