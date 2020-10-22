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ПРИВИТЫЕ И НЕПРИВИТЫЕ ДЕТИ: исследование выявило, кто здоровее
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147 views • October 22, 2020
В предлагаемом видео д-р. Эндрю Вэйкфилд (Andrew Wakefield) сравнивает здоровье привитых детей с непривитыми детьми на основе рецензируемого исследования детей, находящихся на домашнем обучении, на основе наблюдений родителей, его личных клинических наблюдений и данных CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США), которые были намеренно скрыты от общественности. Он пришел к выводу, что непривитые дети гораздо здоровее, чем привитые дети; что непривитые дети не представляют угрозы для общества; что непривитые дети быстрее выздоравливают от болезней, в то время как привитые дети не только более нездоровы, но и имеют гораздо более высокие уровни заболеваемости аутизмом, неврологических расстройств и других хронических проблем со здоровьем. Если CDC когда-либо проведет широкомасштабное широкомасштабное исследование последствий для здоровья привитых против непривитых детей и опубликует реальные результаты, вся вакцинная индустрия потерпит крах.
Ссылка на упоминаемое исследование (англ.): bit.ly/2OkyuhA
Запасные ссылки: bit.ly/2niwon9 и bit.ly/2OnZUD7
Источник: http://www.stopmandatoryvaccination.com/
Ссылка на статью на русском языке с более подробным описанием упоминаемого в видео исследования доктора Энтони Р Моусона (Anthony R Mawson) "Вакцинированные и невакцинированные дети: исследование Mawson Study выявило, кто более здоров": https://medalternativa.info/video/vax-vs-unvax
Море информации о прививках здесь: https://1796web.com/privivki.htm
Материалы в тему:
• Разбор манипуляций Комаровского по дискредитации исследования Вэйкфилда о связи аутизма с прививками: https://youtu.be/Ulek0l-RlZU
• Фильм “Отвакцинены: от подлога к катастрофе”. О фальсификации научных исследований о связи вакцин с аутизмом: https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/ (там же можно скачать файл) или короткая ссылка: https://bit.ly/2O8eYnU
• Исследование: непривитые дети здоровее привитых, – врачи согласны (англ.): https://vaccineimpact.com/2016/study-unvaccinated-children-healthier-than-vaccinated-kids-doctors-agree/
• Дети после прививок болеют в 5 раз чаще: https://medalternativa.info/entry/deti-ot-privivok-boleyut-chashhe/
• О великолепном здоровье непривитых детей: https://medalternativa.info/entry/zdorove-neprivityh-detej/
• Сенсационное исследование: привитые от гриппа на 630% больше распространяют грипп, чем непривитые: https://medalternativa.info/entry/privitye-ot-grippa/
• Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности: https://medalternativa.info/entry/neprivitye-ne-opasno/
• Опровержение 10 мифов прививок: https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• Фильм “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs”) (все серии фильма): https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Фильм “Высшее благо”. А Вы уверены в безопасности вакцин?: https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• И другие материалы на тему вакцинации на сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
Ссылка на упоминаемое исследование (англ.): bit.ly/2OkyuhA
Запасные ссылки: bit.ly/2niwon9 и bit.ly/2OnZUD7
Источник: http://www.stopmandatoryvaccination.com/
Ссылка на статью на русском языке с более подробным описанием упоминаемого в видео исследования доктора Энтони Р Моусона (Anthony R Mawson) "Вакцинированные и невакцинированные дети: исследование Mawson Study выявило, кто более здоров": https://medalternativa.info/video/vax-vs-unvax
Море информации о прививках здесь: https://1796web.com/privivki.htm
Материалы в тему:
• Разбор манипуляций Комаровского по дискредитации исследования Вэйкфилда о связи аутизма с прививками: https://youtu.be/Ulek0l-RlZU
• Фильм “Отвакцинены: от подлога к катастрофе”. О фальсификации научных исследований о связи вакцин с аутизмом: https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/ (там же можно скачать файл) или короткая ссылка: https://bit.ly/2O8eYnU
• Исследование: непривитые дети здоровее привитых, – врачи согласны (англ.): https://vaccineimpact.com/2016/study-unvaccinated-children-healthier-than-vaccinated-kids-doctors-agree/
• Дети после прививок болеют в 5 раз чаще: https://medalternativa.info/entry/deti-ot-privivok-boleyut-chashhe/
• О великолепном здоровье непривитых детей: https://medalternativa.info/entry/zdorove-neprivityh-detej/
• Сенсационное исследование: привитые от гриппа на 630% больше распространяют грипп, чем непривитые: https://medalternativa.info/entry/privitye-ot-grippa/
• Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности: https://medalternativa.info/entry/neprivitye-ne-opasno/
• Опровержение 10 мифов прививок: https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• Фильм “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs”) (все серии фильма): https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Фильм “Высшее благо”. А Вы уверены в безопасности вакцин?: https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• И другие материалы на тему вакцинации на сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
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