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Ключевые факторы для успешного лечения рака. Борис Гринблат и Владимир Лузай
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34 views • November 25, 2020
• Борис Гринблат - специалист по альтернативной онкологии, натуропат, основатель проекта МедАльтернатива.инфо (www.MedAlternativa.info), участник проекта "Правда о раке / The Truth About Cancer".
• Владимир Лузай - известный тем, что излечил себя от рака поджелудочной железы альтернативными методами; основатель Благотворительного фонда Лузай Владимира.
Упомянутые в видеоролике материалы и другие рекомендуемые ссылки:
• Cайт о натуральной концепции лечения болезней:
www.MedAlternativa.info
• Для пробуждения и понимания проблемы рака читайте книгу Бориса Гринблата "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:
https://medalternativa.info/our/books/online-0/
• Статья "Диагноз – рак. Что делать?":
https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат (выступление на конференции в Красноярске):
https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Фильм "Правда о раке":
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Другие выступления Бориса Гринблата:
https://medalternativa.info/our/speak/
• Помочь проекту МедАльтернатива.инфо:
www.MedAlternativa.info/donate
• Владимир Лузай - известный тем, что излечил себя от рака поджелудочной железы альтернативными методами; основатель Благотворительного фонда Лузай Владимира.
Упомянутые в видеоролике материалы и другие рекомендуемые ссылки:
• Cайт о натуральной концепции лечения болезней:
www.MedAlternativa.info
• Для пробуждения и понимания проблемы рака читайте книгу Бориса Гринблата "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:
https://medalternativa.info/our/books/online-0/
• Статья "Диагноз – рак. Что делать?":
https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат (выступление на конференции в Красноярске):
https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Фильм "Правда о раке":
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Другие выступления Бориса Гринблата:
https://medalternativa.info/our/speak/
• Помочь проекту МедАльтернатива.инфо:
www.MedAlternativa.info/donate
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