Ключевые факторы для успешного лечения рака. Борис Гринблат и Владимир Лузай

• Борис Гринблат - специалист по альтернативной онкологии, натуропат, основатель проекта МедАльтернатива.инфо (www.MedAlternativa.info), участник проекта "Правда о раке / The Truth About Cancer".• Владимир Лузай - известный тем, что излечил себя от рака поджелудочной железы альтернативными методами; основатель Благотворительного фонда Лузай Владимира.Упомянутые в видеоролике материалы и другие рекомендуемые ссылки:• Cайт о натуральной концепции лечения болезней:www.MedAlternativa.info• Для пробуждения и понимания проблемы рака читайте книгу Бориса Гринблата "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:• Статья "Диагноз – рак. Что делать?":• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат (выступление на конференции в Красноярске):• Фильм "Правда о раке":• Другие выступления Бориса Гринблата:• Помочь проекту МедАльтернатива.инфо:www.MedAlternativa.info/donate