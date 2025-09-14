Cuento de Baquiné | Juan Peñaloza | Loíza Puerto Rico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
El cuento mendé o rosario francés se recitaba/cantaba en velorios. Algunos de éstos también se cantaban en los baquinés. A veces se tocaban sólo los cuá, otras veces se tocaban tambores. ¿Cuál es la pintura más famosa de un baquiné?
@V_jigante
Instagram | Telegram
V-jigante
Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer
#bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante