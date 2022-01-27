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Sirius Teljes Film Magyar Felirat Full HD Újrafordítva
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13 views • January 27, 2022
Steven Greer - Sirius című filmje a legtöbb témát felölelő, legátfogóbb film az exopolitikában. A filmtörténelem legnagyobb tömegfinanszírozású filmje.
Ez a film feltárja a szupertitkos ismereteket a bank-olaj-hadi-titkosszolgálati ipar, a tiltott energiakinyerési és meghajtási technológiák, valamint a Földön kívül élő civilizációkkal fennálló letagadott, exopolitikai kapcsolatok közötti összefüggéseket, mely titkok egész civilizációnk és mindannyiunk alapvető életminőségére és hétköznapi, családi-munkahelyi-fizikai-belső életére vannak tartósan és sokszor drasztikusan pusztító hatással. Mindnyájunkéra.
Rengeteg hiba volt a régi magyar beégetett feliratos változatban, ami mindenhol csak a siralmas 360p, max. 480p felbontásban volt elérhető korábban. Ezért Full HD-ben újrafordítottuk.
1. EXTRA A FILMHEZ: INGYEN ENERGIA
Egyúttal elkészítettük "Steven Greer - Nullponti Energia Készülék Technológiai Kritériumai és Értékelési kritériumai" című dokumentumait is egyben, nyomtatható változatban is! Korábban az értékelési rész nem volt lefordítva.
A Sirius-ban szó esik arról, hogy az újenergia technológiákat milyen kegyetlenül folytotta el a tőkés elit, ami az olajszármazékok és az elosztóhálózatok (beleértve villamos energia hálózatok) fölötti kontrollt gyakorolja.
Steven Greer sok ingyen energia kutatóval találkozott már, többnyire sarlatánok vagy végtelenül önzők, de összegyűlt egy rendkívül jó kritérium lista és ellenőrző lista, hogy egy érvényes, működő találmánynak minek kell megfelelnie.
Ez a dokumentum megtalálható az új tartalmakkal frissített cikkben: https://www.vilaghelyzete.com/2013/08/itt-van-az-film-steven-greer-sirius.html
2. EXTRA A FILMHEZ: ATACAMA HUMANOID
A filmben szereplő Atacama humanoidnak a filmben is részben bemutatott DNS-elemzése az eredeti angol film publikálása után 6 évvel került nyilvánosságra: https://tinyurl.com/atacagr vagy https://tinyurl.com/atacagr2 (Genome Research magazin, cikkazonosító gr.223693.117).
Természetesen a kutatást végző, a filmben is szereplő Garry Nolan-t megkereste a CIA is: https://tinyurl.com/gnolancia vagy https://tinyurl.com/gnolancia2
TOVÁBBI FILMEK:
Ennek a filmnek a folytatása szintén Steven Greer-től az
-"Illegálisan Titkosított - Elismeretlen", illetve az azt követő
-"CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások", valamint az azt követő
-"Kozmikus Átverés".
Nézd meg ezeket is!
További dokumentumfilmek:
David Wilcock-tól:
-"Above Majestic magyarul", és az ezt követő
-"Kozmikus Titok".
és a földönkívüli hibridekről:
-"Földönkívül Találkozás - Itt Vannak"
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
Ez a film feltárja a szupertitkos ismereteket a bank-olaj-hadi-titkosszolgálati ipar, a tiltott energiakinyerési és meghajtási technológiák, valamint a Földön kívül élő civilizációkkal fennálló letagadott, exopolitikai kapcsolatok közötti összefüggéseket, mely titkok egész civilizációnk és mindannyiunk alapvető életminőségére és hétköznapi, családi-munkahelyi-fizikai-belső életére vannak tartósan és sokszor drasztikusan pusztító hatással. Mindnyájunkéra.
Rengeteg hiba volt a régi magyar beégetett feliratos változatban, ami mindenhol csak a siralmas 360p, max. 480p felbontásban volt elérhető korábban. Ezért Full HD-ben újrafordítottuk.
1. EXTRA A FILMHEZ: INGYEN ENERGIA
Egyúttal elkészítettük "Steven Greer - Nullponti Energia Készülék Technológiai Kritériumai és Értékelési kritériumai" című dokumentumait is egyben, nyomtatható változatban is! Korábban az értékelési rész nem volt lefordítva.
A Sirius-ban szó esik arról, hogy az újenergia technológiákat milyen kegyetlenül folytotta el a tőkés elit, ami az olajszármazékok és az elosztóhálózatok (beleértve villamos energia hálózatok) fölötti kontrollt gyakorolja.
Steven Greer sok ingyen energia kutatóval találkozott már, többnyire sarlatánok vagy végtelenül önzők, de összegyűlt egy rendkívül jó kritérium lista és ellenőrző lista, hogy egy érvényes, működő találmánynak minek kell megfelelnie.
Ez a dokumentum megtalálható az új tartalmakkal frissített cikkben: https://www.vilaghelyzete.com/2013/08/itt-van-az-film-steven-greer-sirius.html
2. EXTRA A FILMHEZ: ATACAMA HUMANOID
A filmben szereplő Atacama humanoidnak a filmben is részben bemutatott DNS-elemzése az eredeti angol film publikálása után 6 évvel került nyilvánosságra: https://tinyurl.com/atacagr vagy https://tinyurl.com/atacagr2 (Genome Research magazin, cikkazonosító gr.223693.117).
Természetesen a kutatást végző, a filmben is szereplő Garry Nolan-t megkereste a CIA is: https://tinyurl.com/gnolancia vagy https://tinyurl.com/gnolancia2
TOVÁBBI FILMEK:
Ennek a filmnek a folytatása szintén Steven Greer-től az
-"Illegálisan Titkosított - Elismeretlen", illetve az azt követő
-"CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások", valamint az azt követő
-"Kozmikus Átverés".
Nézd meg ezeket is!
További dokumentumfilmek:
David Wilcock-tól:
-"Above Majestic magyarul", és az ezt követő
-"Kozmikus Titok".
és a földönkívüli hibridekről:
-"Földönkívül Találkozás - Itt Vannak"
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
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