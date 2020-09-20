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Lamlul Koops for President!
Videre
Videre
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83 views • September 20, 2020
Nou mensen, het moet niet gekker worden want Nederland is binnenkort gered!
Lamlul Koops gaat namelijk de politiek in, wat zal ons land er mooi uit gaan zien.
Ik zie het al helemaal voor me, zo'n persconferentie met Koops zijn gekke bekkie. Laten we hopen dat hij tegen die tijd genoeg donaties heeft gekregen om dat immens verrotte gebitje te hebben laten renoveren, maar goed, Koops in de politiek.
Iedereen weet dat het lachwekkend is, en triest.
Zal het kittige Deesje dan zijn rechterhandje zijn?
Of gaat ze zijn speeches schrijven? Want dat kan ze heel goed en dat laat ze ook graag aan iedereen zien, hoe sneu het ook eigenlijk is.
Wat zou het overigens mooi zijn als ze al die nutteloze energie eens aan haar kinderen zou geven, of, eens een baantje zou zoeken. Dan zou ze meer te besteden hebben en dat verdienen die bloedjes van kinderen!

Goed, lamlul voor President, zelden zo gelachen.
Keywords
lolpolitiekkoops
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