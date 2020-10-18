De Wereldvereniging Voor Artsen verklaart: er is geen pandemie

Over de hele wereld verenigen artsen en wetenschappers zich, om een internationale verklaring te doen: er is geen pandemie. Duizenden artsen en verplegers spannen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat, wegens het doelbewust misleiden en onderdrukken van de bevolking.



In onderstaande video hoor je een van de artsen van de 'Wereldvereniging Voor Artsen', de Nederlandse dokter Elke De Klerk. Zij tevens oprichter van 'Artsen Voor Waarheid'. Dr. De Klerk is woordvoerdster van vele honderden artsen en is in contact met bijna 90.000 verplegers. Ze legt uit hoe er paniek wordt veroorzaakt met valse testresultaten van een volslagen onbetrouwbare PCR test.



89-94% van alle zogenaamde 'besmettingen' zijn niets anders dan valse positieven!