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System Miłości. Ojciec Pio 770
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32 views • March 02, 2022
Jeśli ktoś zapragnąłby mieć udział w wydaniu następnych moich pism oraz działaniu dla dobra wspólnej idei „System Miłości” i zdobywania niebiańskiej wiedzy dla siebie, „Wiedza od Ojca Pio” - to podaję osobiste konto:
Wiesław Matuch
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku.
Natomiast żeby przesłać kwotę do Polski z zagranicy trzeba podać tak:
PLPK90203000451130000015386050 - Wiesław Matuch Darowizna:
Lub : Wiesław Matuch 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA
Wpisać: PPABPLPK Jak braknie pola dodać XXX
https://www.paypal.me/wiesiorynka - Założyłem też konto na PayPal - [email protected] Jeśli ktoś chciałby wesprzeć duchową naszą wspólną oddolną działalność - to jest taka możliwość. PayPal. W tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku. Komfort jest, bo można korzystać z podstawowych walut z całego świata. Wiesiu
http://powrotdonatury.eu/ - Robert Kucharski produkuje naturalne produkty (mydełka i nie tylko) – kupując u niego jakikolwiek produkt, Robert daje z tego 10 procent na System Miłości. Wystarczy dopisać, że „dowiedziałem się o mydełkach z wiesiorynki, od SM, lud od Wiesia. To wszystko.
Kochani Systemowcy, rozmawiałem z Dorotką mamą Filipa, co jest w bardzo trudnej sytuacji. Są w naszej rodzicie Systemie Miłości i słuchają wiesiorynek regularnie. Proszę jeśli ktoś może o pomoc w spłacaniu ich rat. Bank nie chce im pomóc by zmniejszyć raty. Miesięcznie prawie 3000 zł. Każdy grosz pomógłby im pomóc w spłacie. Nie mają za co żyć. Pomóżmy im konkretnie, by Filip mógł normalnie funkcjonować. Całą pensje oddaje na odsetki. Matriks bankowy jest dla nich bezlitosny. - Wiesiu.
Zwracam się do Was kochani ludzie o dobrych sercach i empatii oraz dobrej woli o pomoc w naszej dramatycznej sytuacji. Poniżej jest link do Zrzutka.pl który wszystko opisuje:
https://zrzutka.pl/wolanie-o-pomoc-bl...
Tel: i mail Dorotki w spawie pomocy jej synowi Filipowi.
Konto: Filip Jaworski 62 1050 1520 1000 0022 6573 3374
Dla zagranicy: INGBPLPW 62 1050 1520 1000 0022 6573 3374
Do wpłat z zagranicy dodać na początku: SWIFT lub IBAN
Dorota JAWORSKA tel: 600 990 438
[email protected]
Kochani w SM oto oficjalna moja strona internetowa Systemu Miłości: https://SystemMilosciWiesia.pl
Telefon: 889-210-559 do kontaktu z Systemem Miłości, ze mną Wiesiem. Odbieram sms-y i rozmowy. Tylko jak będę miał czas. Tu można zamówić naklejki SM. Wysłać adres sms.
Kontakt mailowy z Wiesiem Matuchem, mail: [email protected]
BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 Naklejki można przyklejać gdzie się chce. Np. na komputer, auto, telewizor, okno …. itd. Wiesiu
Mój FB: https://www.facebook.com/profile.php?...
Rap System Miłości
https://www.youtube.com/watch?v=tF4Tb...
10 NAJWIĘKSZYCH WARIATÓW NA POSADZIE PAPIESKIEJ
https://www.youtube.com/watch?v=xqCFa...
Ten wspaniały film o Jezusie powinien każdy zobaczyć. Polecam bardzo. Wiesiu
Życie Jezusa - Historia Autentyczna
https://youtu.be/RUub4wwsGQA
O wielkich zasobach energetycznych Polski. I o przekupstwie naszych rządów.
https://gloria.tv/?post=U9Ag6MnDVmxe4...
Link do galerii Ilony Swat: https://www.youtube.com/user/ilonka25100
Zapraszam na mój Facebook: Ilona Swat Art
https://m.facebook.com/ilonaswatart/?...
Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy? https://justpaste.it/czy-plagiat-chrz...
Kto wymyślił Trójcę Świętą? https://m.facebook.com/43965774954828...[0]=AZVlzHmN2EJ5ILu_4krKux6pQLiqqdy-NVWB7oYcLyWQ4_9tt6le5vrSVI67TmhaZCs6Pg0la4_GB2SypyLW_LN-U-p3ZO_SzslPFbXd8GlOSR0QtbZ_4bsA4_PAPx28ZqcCCm-ChbN-pIFk1I7MG1WEjaSwx42QvZi_j2BVNlwJVQ&__tn__=-UK-R
Tu można nabyć moją książkę „Wiedza Ojca Pio” - Tom 1 - https://wiedzaojcapio.pl/produkt/wied...
Skąd wzięło się chrześcijaństwo. Największy przekręt w historii świata (film).
https://youtu.be/b0U99fslDaY
Wiesław Matuch
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku.
Natomiast żeby przesłać kwotę do Polski z zagranicy trzeba podać tak:
PLPK90203000451130000015386050 - Wiesław Matuch Darowizna:
Lub : Wiesław Matuch 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA
Wpisać: PPABPLPK Jak braknie pola dodać XXX
https://www.paypal.me/wiesiorynka - Założyłem też konto na PayPal - [email protected] Jeśli ktoś chciałby wesprzeć duchową naszą wspólną oddolną działalność - to jest taka możliwość. PayPal. W tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku. Komfort jest, bo można korzystać z podstawowych walut z całego świata. Wiesiu
http://powrotdonatury.eu/ - Robert Kucharski produkuje naturalne produkty (mydełka i nie tylko) – kupując u niego jakikolwiek produkt, Robert daje z tego 10 procent na System Miłości. Wystarczy dopisać, że „dowiedziałem się o mydełkach z wiesiorynki, od SM, lud od Wiesia. To wszystko.
Kochani Systemowcy, rozmawiałem z Dorotką mamą Filipa, co jest w bardzo trudnej sytuacji. Są w naszej rodzicie Systemie Miłości i słuchają wiesiorynek regularnie. Proszę jeśli ktoś może o pomoc w spłacaniu ich rat. Bank nie chce im pomóc by zmniejszyć raty. Miesięcznie prawie 3000 zł. Każdy grosz pomógłby im pomóc w spłacie. Nie mają za co żyć. Pomóżmy im konkretnie, by Filip mógł normalnie funkcjonować. Całą pensje oddaje na odsetki. Matriks bankowy jest dla nich bezlitosny. - Wiesiu.
Zwracam się do Was kochani ludzie o dobrych sercach i empatii oraz dobrej woli o pomoc w naszej dramatycznej sytuacji. Poniżej jest link do Zrzutka.pl który wszystko opisuje:
https://zrzutka.pl/wolanie-o-pomoc-bl...
Tel: i mail Dorotki w spawie pomocy jej synowi Filipowi.
Konto: Filip Jaworski 62 1050 1520 1000 0022 6573 3374
Dla zagranicy: INGBPLPW 62 1050 1520 1000 0022 6573 3374
Do wpłat z zagranicy dodać na początku: SWIFT lub IBAN
Dorota JAWORSKA tel: 600 990 438
[email protected]
Kochani w SM oto oficjalna moja strona internetowa Systemu Miłości: https://SystemMilosciWiesia.pl
Telefon: 889-210-559 do kontaktu z Systemem Miłości, ze mną Wiesiem. Odbieram sms-y i rozmowy. Tylko jak będę miał czas. Tu można zamówić naklejki SM. Wysłać adres sms.
Kontakt mailowy z Wiesiem Matuchem, mail: [email protected]
BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 Naklejki można przyklejać gdzie się chce. Np. na komputer, auto, telewizor, okno …. itd. Wiesiu
Mój FB: https://www.facebook.com/profile.php?...
Rap System Miłości
https://www.youtube.com/watch?v=tF4Tb...
10 NAJWIĘKSZYCH WARIATÓW NA POSADZIE PAPIESKIEJ
https://www.youtube.com/watch?v=xqCFa...
Ten wspaniały film o Jezusie powinien każdy zobaczyć. Polecam bardzo. Wiesiu
Życie Jezusa - Historia Autentyczna
https://youtu.be/RUub4wwsGQA
O wielkich zasobach energetycznych Polski. I o przekupstwie naszych rządów.
https://gloria.tv/?post=U9Ag6MnDVmxe4...
Link do galerii Ilony Swat: https://www.youtube.com/user/ilonka25100
Zapraszam na mój Facebook: Ilona Swat Art
https://m.facebook.com/ilonaswatart/?...
Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy? https://justpaste.it/czy-plagiat-chrz...
Kto wymyślił Trójcę Świętą? https://m.facebook.com/43965774954828...[0]=AZVlzHmN2EJ5ILu_4krKux6pQLiqqdy-NVWB7oYcLyWQ4_9tt6le5vrSVI67TmhaZCs6Pg0la4_GB2SypyLW_LN-U-p3ZO_SzslPFbXd8GlOSR0QtbZ_4bsA4_PAPx28ZqcCCm-ChbN-pIFk1I7MG1WEjaSwx42QvZi_j2BVNlwJVQ&__tn__=-UK-R
Tu można nabyć moją książkę „Wiedza Ojca Pio” - Tom 1 - https://wiedzaojcapio.pl/produkt/wied...
Skąd wzięło się chrześcijaństwo. Największy przekręt w historii świata (film).
https://youtu.be/b0U99fslDaY
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