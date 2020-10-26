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Audycja PrisonPlanet.pl. Szkoła Lipska i systemy predyktywnego programowania.
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5104 views • October 26, 2020
Na początku XX wieku programy psychologii eksperymentalnej połączyły się z programami inżynierii społecznej, które były wprowadzane przez potężne Zachodnie Fundacje tj Fundacja Rockefellera, Carnegie czy Forda by w USA i Bloku Sowieckim wprowadzać jako programy edukacji systemy modyfikacji behawioralnej.
W tej audycji rozwijamy ten temat historii edukacji, tworzenia współczesnych systemów nauczania i ich wszechogarniającego wpływu na naszą rzeczywistość rozszerzając go o inne poziomy edukacji tj programy predyktywnego programowania czy pre-edukacjię.
Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle interesującą audycją.
W tej audycji rozwijamy ten temat historii edukacji, tworzenia współczesnych systemów nauczania i ich wszechogarniającego wpływu na naszą rzeczywistość rozszerzając go o inne poziomy edukacji tj programy predyktywnego programowania czy pre-edukacjię.
Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle interesującą audycją.
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