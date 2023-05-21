TKTV - Zeit - Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Zeit f. ‘Ablauf des Geschehens, Aufeinanderfolge der Ereignisse, bestimmter Abschnitt oder Punkt dieses Ablaufs’,
TIMESTAMP / ZEITSTEMPEL
00:00:00 Einleitung
00:01:15 Etymologie Deutsch
00:20:56 Etymologie im Vergleich
00:42:22 Diskurs & Überlegungen (ausweisen)
00:44:50 Diskurs & Überlegungen (Moment & Punkt)
00:54:28 Diskurs & Überlegungen
01:12:08 In der Bibel
01:31:31 Zeitgeist
01:33:26 ewig / endlos / unsterblich
01:51:29 sterben / Tod
02:13:25 Zeit in der Bibel
02:36:52 Schlusswort