TKTV - Zeit - Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

8 views • May 21, 2023

02:13:25 Zeit in der Bibel

01:33:26 ewig / endlos / unsterblich

01:12:08 In der Bibel

00:44:50 Diskurs & Überlegungen (Moment & Punkt)

Zeit f. ‘Ablauf des Geschehens, Aufeinanderfolge der Ereignisse, bestimmter Abschnitt oder Punkt dieses Ablaufs’,

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