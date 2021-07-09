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Интервью с И.В. Никулиным, микробиологом, экспертом по химическому и биологическому оружию
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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724 views • July 09, 2021

Еще раз, почему коронавирус — искусственный: · отсутствует природный очаг; · не найдено животное, через которое вирус передался человек; · белок-шип не встречается ни в одном известном коронавирусе. Почему вакцины не менее опасны, чем сама болезнь: · не испытаны полноценно; · последствия вставки белка-шипа в другую матрицу не исследованы; · последствия попадания неконтролируемого количества белка-шипа в организм не исследованы, зафиксировано множество случаев осложнений. Источник: Страница Марии Шукшиной в Инстаграм https://www.instagram.com/tv/CRA9Ld9oq-Y/ Материалы в тему: · Вакцинация, а не Испанский Грипп убила 50 000 000 человек (видео) https://medalternativa.info/our/films/vaktsina-ispanskij-gripp/ · Анализ статистики по коронавирусу показал, что «мир обманули» https://medalternativa.info/entry/koronavirusu-mir-obmanuli/ · Хорошие новости: Даже легкая форма инфекции COVID развивает в организме защиту в виде антител, которая может сохраниться на всю жизнь https://medalternativa.info/entry/covid-razvivaet-zashhitu/ · Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ · Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.

Keywords
coronavirusprotein spikemicrobiologist nikulin
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