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DEFENSE POLITICS ASIA: 20SEP22 - [Ukraine SITREP] Day 208 (19/9): Russia Warns that "Crimea Is an Integral Part of Russia"
Delacabra
Delacabra
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102 views • September 20, 2022

CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE WAR MAPPING


https://youtu.be/f-OYHsYzoVo


00:00 Intro

00:56 Russia warns against Crimea claims

01:34 Calls for immediate referendum to join Russia in LPR & DPR; DPR head Pushilin agrees on synchronising referendum with LPR head Pasechnik; Russia to hold LPR referendum in falls 2022

06:00 1 x Russian Su25 shot down over Ukraine

06:11 Russia strikes warehouse south of South Ukraine NPP

08:34 Mykolaiv Front (Reinforcement reported at Prybuzke, Myrne, Liubomyrivka; Ukrainian Su-25 shot down over Oleksandrivka)

09:23 Davydiv Brid Front (Ukrainian forces fail to keep position at Bezimenne and Shchaslyve; Ukrainian forces reportedly advancing towards Davydiv Brid; Ukrainian forces pontoon operation reported at Bereznehuvate)

11:42 Kryvyi Rih Front (Fighting reported at Olhyne; Reinforcement reported at Shestirnya, Koshove, Vysokopillya, Myroliubivka)

12:21 Zaporizhzhia Line (Russia strikes HIMARS workshop in Zaporizhzhia, Ukrainian reinforcement reported at Novoyakovlivka; Ukrainian mine-clearing operation reported off Orikhiv)

13:58 Donetsk Front (Fighting reported at Novomykhailivka, Marinka, Pisky; Reinforcement reported at Novoselydivka)

15:44 Bakhmut Front (Fighting reported at Mayorsk, Kurdyumivka; Russian forces captured Artemovsk Winery factory)

18:09 Siversk Front (Fighting reported at Vesele, Kreminna)

19:50 Slovyansk Front (Fighting reported NW & W of Lyman; Ukrainian Pontoon crossing reported at Bohorodychne)

21:42 Oskil Front (DPR claims presence in East Kupyansk)

22:22 Conclusion

Ukraine War Update: This is a summary / SITREP of Day 208's development in the Ukraine-Russia war as we start off the day in the morning (ukraine time) of Day 209 of Russian's "Special Operation" against Ukraine.

You can find more information and the interactive map used in the video on http://defensepoliticsasia.com/Ukraine

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