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Don't Eaze up on Compliance & Regulations in the Cannabis Industry!?!
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0 view • March 11, 2021
#PSA
Federal prosecutors charged former Eaze CEO, who allegedly duped banks into processing $100 million in credit card-based cannabis sales.
In 2019, Eaze was sued by another in-state delivery brand, Herban Industries, over claims that Eaze gained a market advantage using routed transactions and shell companies in Europe for credit payments.
The case was eventually dismissed, but now it's the Feds turn.
Show Notes:
Former Eaze CEO Jim Patterson To Be Charged In $100M Cannabis Pay Processing Case
https://www.benzinga.com/markets/cannabis/21/02/19704193/former-eaze-ceo-jim-patterson-to-be-charged-in-100m-cannabis-pay-processing-case
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 672 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Federal prosecutors charged former Eaze CEO, who allegedly duped banks into processing $100 million in credit card-based cannabis sales.
In 2019, Eaze was sued by another in-state delivery brand, Herban Industries, over claims that Eaze gained a market advantage using routed transactions and shell companies in Europe for credit payments.
The case was eventually dismissed, but now it's the Feds turn.
Show Notes:
Former Eaze CEO Jim Patterson To Be Charged In $100M Cannabis Pay Processing Case
https://www.benzinga.com/markets/cannabis/21/02/19704193/former-eaze-ceo-jim-patterson-to-be-charged-in-100m-cannabis-pay-processing-case
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 672 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
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