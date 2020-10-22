Bu Salgının (!) En Çok Kimi Vurması Gerekirdi? Doğru Soruları Sorun ve Sorgulayın !

Corona Gerçeği 13 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

6 views • October 22, 2020



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"Virüs salgını var" diyorlar. "Virüs her yerden bulaşabilir. Dokunduğunuz her yerde, görüştüğünüz her insanda virüs olabilir. Sağlıklı olsanız bile önemli değil.

Dikkat edin ve evlerinize kapanın" diyorlar.

Bu söylediklerinin doğru olduğunu varsayalım ve düşünelim.

Korona ortalıkta geziyor deniliyorken ve henüz karantina yokken salgında en çok kimi vurması gerekirdi?



Saatlerce aynı insanlarla kapalı bir mekanda yolculuk eden otobüs şoförleri

ya da

her gün binlerce insanın elinin değdiği, paraları alan veznedarlar

ya da

her gün yüzlerce insanın elinin değdiği yüzlerce ürüne dokunarak kasadan geçiren kasiyerler

ya da

saatlerce aynı uçağın içinde seyahat eden onlarca insan ve uçuş ekipleri

ya da

koronalı denilen hastalarla uğraşan doktorlar ve sağlık ekiplerine ne demeli?



öyle birkaç tane değil, bunların hepsinin ya hastalanması ya da ölmesi gerekmez miydi?



ya da bazı ailelere test yapıyorlar, mesela 6 kişilik bir aile, aynı evde yatıp kalkıyorlar.

İçlerinden sadece birinin testi pozitif çıkıyor.

Bu nasıl olabilir?

Bunlar size garip gelmiyor mu?



Doğru soruları sorun ve sorgulayın.

Bunlar sizi görmekten kaçtığınız şu gerçeğe götürecek:

Hükumetleri, medyayı ve sağlık sistemini kontrol edenler bizim sağlığımızı gerçekten düşünselerdi bütün bu zararlı, toksik barındıran yiyecek, içecek ve ürünlerinin süpermarketlerde satılmasına izin vermezlerdi.

Şehirlerde havanın kirlenmesine izin vermezlerdi.

Aşı diye, çocuklara civa enjekte edilmesine izin vermezlerdi.

Onlar gerçekten bizim sağlığımızı düşünmüyorlar.



Sağlığımızı düşünselerdi parkları, sahilleri, bahçeleri kapatmaz, maske taktırarak temiz hava almamızı engellemez, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine değer verirlerdi.

Onlar bizi korkutarak kontrol etmek istiyorlar.

UYANIN !



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► https://www.coronagercegi.com

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► Kaynak Source:

Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı Görüntüler, Amerika'nın Ohio eyaletindeki tecrit ve evde kalın baskısına karşı yapılan protestodan.--------------------------------------------------------------------------------"Virüs salgını var" diyorlar. "Virüs her yerden bulaşabilir. Dokunduğunuz her yerde, görüştüğünüz her insanda virüs olabilir. Sağlıklı olsanız bile önemli değil.Dikkat edin ve evlerinize kapanın" diyorlar.Bu söylediklerinin doğru olduğunu varsayalım ve düşünelim.Korona ortalıkta geziyor deniliyorken ve henüz karantina yokken salgında en çok kimi vurması gerekirdi?Saatlerce aynı insanlarla kapalı bir mekanda yolculuk eden otobüs şoförleriya daher gün binlerce insanın elinin değdiği, paraları alan veznedarlarya daher gün yüzlerce insanın elinin değdiği yüzlerce ürüne dokunarak kasadan geçiren kasiyerlerya dasaatlerce aynı uçağın içinde seyahat eden onlarca insan ve uçuş ekipleriya dakoronalı denilen hastalarla uğraşan doktorlar ve sağlık ekiplerine ne demeli?öyle birkaç tane değil, bunların hepsinin ya hastalanması ya da ölmesi gerekmez miydi?ya da bazı ailelere test yapıyorlar, mesela 6 kişilik bir aile, aynı evde yatıp kalkıyorlar.İçlerinden sadece birinin testi pozitif çıkıyor.Bu nasıl olabilir?Bunlar size garip gelmiyor mu?Doğru soruları sorun ve sorgulayın.Bunlar sizi görmekten kaçtığınız şu gerçeğe götürecek:Hükumetleri, medyayı ve sağlık sistemini kontrol edenler bizim sağlığımızı gerçekten düşünselerdi bütün bu zararlı, toksik barındıran yiyecek, içecek ve ürünlerinin süpermarketlerde satılmasına izin vermezlerdi.Şehirlerde havanın kirlenmesine izin vermezlerdi.Aşı diye, çocuklara civa enjekte edilmesine izin vermezlerdi.Onlar gerçekten bizim sağlığımızı düşünmüyorlar.Sağlığımızı düşünselerdi parkları, sahilleri, bahçeleri kapatmaz, maske taktırarak temiz hava almamızı engellemez, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine değer verirlerdi.Onlar bizi korkutarak kontrol etmek istiyorlar.UYANIN !--------------------------------------------------------------------------------Haber Sitemiz--------------------------------------------------------------------------------► Kaynak Source: https://youtu.be/Wmw-T0P2T0k Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı Keywords koronayalankovid

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