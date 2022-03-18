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Hablemos sobre VANGUARD Y BLACKROCK y su dominio sobre la economía y la política mundial.
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8 views • March 18, 2022
Como accionistas de todas las grandes multinacionales controlan tanto los medios de comunicación como el resto de industrias de todos los sectores estratégicos del planeta.
Detrás de estas corporaciones se ocultan las familias más poderosas del mundo.
Veamos cómo son sus conexiones con las grandes sociedades filantrópicas, como BILL & MELLINDA GATES FUNDATION y OPEN SOCIETY. Sociedades filantrópicas detrás de la OMS, la ONU, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los EEUU, que financian el Foro Económico Mundial, y eventos como el 201, así como otros encuentros de magnates y políticos que describieron hace años la pandemia, retratando este presente.
Veamos cuáles son sus próximos planes y qué han pensado para nosotros, sus esclavos supuestamente necesitados de grandes corporaciones.
Detrás de estas corporaciones se ocultan las familias más poderosas del mundo.
Veamos cómo son sus conexiones con las grandes sociedades filantrópicas, como BILL & MELLINDA GATES FUNDATION y OPEN SOCIETY. Sociedades filantrópicas detrás de la OMS, la ONU, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los EEUU, que financian el Foro Económico Mundial, y eventos como el 201, así como otros encuentros de magnates y políticos que describieron hace años la pandemia, retratando este presente.
Veamos cuáles son sus próximos planes y qué han pensado para nosotros, sus esclavos supuestamente necesitados de grandes corporaciones.
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